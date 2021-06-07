شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل: ندعم العمل على تحديث قواعد الضرائب الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت جوجل إنها تدعم العمل الجاري لتحديث قواعد الضرائب الدولية بعد أن وافق وزراء مالية مجموعة السبع على تطبيق حد أدنى عالمي من ضريبة الشركات لا يقل عن 15٪ وإعادة تخصيص الحقوق الضريبية للشركات الكبيرة متعددة الجنسيات المربحة.

وقال المتحدث باسم جوجل خوسيه كاستانيدا في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني: "نحن ندعم بقوة العمل الجاري لتحديث قواعد الضرائب الدولية، ونأمل أن تواصل الدول العمل معًا لضمان الانتهاء من اتفاق متوازن ودائم قريبًا".

يذكر أنه اتفق وزراء مالية دول مجموعة السبع على فرض ضريبة عالمية على الشركات لا تقل عن 15%، حسب بيان مشترك صدر السبت بعد اجتماع دام يومين في لندن، وتعهد وزراء مالية دول مجموعة السبع بفرض نسبة ضريبة عالمية دنيا على الشركات قدرها "15% على الأقل"، بحسب ما جاء في بيان مشترك نُشر السبت بعد اجتماع استمر يومين في لندن.

وقال بيان لوزراء مالية دول المجموعة "نتعهد بالتوصل إلى حل منصف حول تخصيص حقوق فرض الضريبة إذ ستحصل الدول على حقوق فرض ضريبة على ما لا يقل عن 20% من الأرباح التي تتجاوز هامش العشرة بالمئة لكبرى الشركات متعددة الجنسيات والأكثر تحقيقا للربح".