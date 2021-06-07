شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تتعاون مع شركة Hart لصناعة آلات التصويت بشأن أمن الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر أمن آلات التصويت مصدر قلق متزايد بعد عدد من القضايا خلال الدورتين الانتخابيتين الرئاسيتين الأخيرتين في الولايات المتحدة، لكن تتطلع مايكروسوفت إلى القيام بدورها لتبديد الشكوك حول شرعية النتائج، حيث أعلنت عن شراكة مع Hart InterCivic، أحد أكبر ثلاثة مزودين لآلات الانتخابات في الولايات المتحدة، لتنفيذ برنامج ElectionGuard من مايكروسوفت.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فتسمح ElectionGuard للناخبين بالتأكد من عد أصواتهم بشكل صحيح (وعدم تغييرها) من خلال إمكانية التحقق من طرف إلى طرف، ويمكن لخبراء أمن الانتخابات من الأطراف الثالثة بناء برامجهم الخاصة لتدقيق نتائج الانتخابات من خلال ElectionGuard.

وستختبر هارت ElectionGuard في نظام التصويت الحقيقي الخاص بها، والذي تستخدمه أكثر من 500 سلطة قضائية في 17 ولاية، وسيظل الناخبون يستخدمون شاشة اللمس ويطبعون اختياراتهم أو يملأون ورقة اقتراع، وبمجرد مسح أوراق الاقتراع الخاصة بهم إلى الحقيقة، سيقوم ElectionGuard بعدها وتشفيرها.

وسيحصل الناخبون بعد ذلك على رمز تحقق، يمكنهم استخدامه للتحقق على شبكة الإنترنت من أن بطاقات الاقتراع الخاصة بهم قد تم عدها بشكل صحيح، وتقول مايكروسوفت إن محتوى ورقة اقتراع الناخب لم يتم الكشف عنها خلال هذه العملية وستظل سرية.

فيما تعمل مايكروسوفت على التكنولوجيا لبضع سنوات، ولقد جعل ElectionGuard مفتوح المصدر ومتاحًا للجميع في عام 2019 بهدف جعل عملية التصويت في الولايات المتحدة أكثر شفافية، فيما يعد هارت هو أول صانع رئيسي لآلة التصويت لدمج البرنامج. ربما إذا كان يعمل على النحو الموعود ويستخدم على نطاق واسع بما يكفي في الحملة الرئاسية لعام 2024، فإن ElectionGuard ستساعد في إخماد نظريات المؤامرة المستقبلية حول نتائج الانتخابات.