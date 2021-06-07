شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك: قد ندفع المزيد من الضرائب بعد صفقة مجموعة السبع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الشئون العالمية بفيس بوك نيك كليج إن الشركة يرحب بالتقدم الذي أحرزته مجموعة الدول الصناعية السبع G7، بشأن الحد الأدنى لمعدل الضريبة ويقبل أن هذا قد يعني أن الشبكة الاجتماعية تدفع المزيد من الضرائب، وفي أماكن مختلفة، وقال كليج على تويتر: "لطالما دعا فيسبوك إلى إصلاح قواعد الضرائب العالمية ونرحب بالتقدم المهم الذي تم إحرازه في مجموعة السبع"، "اتفاقية اليوم هي خطوة أولى مهمة نحو اليقين للشركات وتعزيز ثقة الجمهور في نظام الضرائب العالمي.

وأضاف رئيس الشؤون العالمية بفيس بوك: "نريد أن تنجح عملية الإصلاح الضريبي الدولية، وأن ندرك أن هذا قد يعني دفع فيس بوك مزيدًا من الضرائب، وفي أماكن مختلفة".

وتوصلت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى إلى اتفاق "تاريخي"، بشأن فرض ضرائب على الشركات متعددة الجنسيات، واتفق وزراء المالية المجتمعون في لندن على محاربة التهرب الضريبي، من خلال إجراءات لجعل الشركات تدفع في البلدان التي تمارس فيها أعمالها، كما اتفقوا من حيث المبدأ على حد أدنى عالمي لمعدل الضريبة على الشركات بنسبة 15%، لتجنب تقليل البلدان للضريبة لمنافسة بعضها البعض على جذب الشركات.

ومن شأن هذا الاتفاق - الذي توصلت إليه الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، كندا، إيطاليا، واليابان - أن يضغط على الدول الأخرى لتحذو حذوها، بما في ذلك في اجتماع مجموعة العشرين الشهر المقبل.