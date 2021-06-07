شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين جهازى iPad Pro 11-inch وiPad Pro 11-inch والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت ترغب فى شراء واحد من أجهزة أيباد التابعة لشركة أبل الجديدة من سلسلة iPad Pro، وترغب فى معرفة أبرز الفروق والتغييرات والتحديثات التى أجرتها أبل بأجهزتها الجديدة، مقارنة بالإصدارات المختلفة، يمكن للمقارنة التالية بين مواصفات جهازى 2021 iPad Pro 11 وiPad 10.2، أن تساعدك فى الاختيار:

جهاز iPad Pro 11-inch (2021) الشاشة: 11 بوصة. دقة الشاشة: تبلغ 2388× 1668بيكسل. نوع الشاشة: شاشة IPS LCD. المعالج: معالج Apple M1.. الرام: تبلغ 8 جيجابايت. نظام التشغيل: نظام iPadOS14. الكاميرا الخلفية: كاميرا ثلاثية بدقة 12 ميجابيكسل. الكاميرا الأمامية: بدقة 12 ميجابيكسل. البطارية: بقوة 7540 mAh.

جهاز iPad 10.2: الشاشة: 10.2بوصة.

دقة الشاشة: تبلغ 2160× 1620بيكسل.

نوع الشاشة: شاشة IPS LCD.

المعالج: معالج Apple A10 Fusion.

الرام: تبلغ 3 جيجابايت.

نظام التشغيل: نظام iPadOS14.

الكاميرا الخلفية: كاميرا مزدوجة بدقة 8 ميجابيكسل.

الكاميرا الأمامية: بدقة 1.2 ميجابيكسل.

البطارية: بقوة 8827 mAh.