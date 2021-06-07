شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يسجل جوجل صوتك ويحتفظ به؟.. كيف تكتشف ذلك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت من مستخدمي أندرويد، فحتما ستستخدم مساعد جوجل في وقت ما، إن لم يكن بشكل منتظم، لذلك تسجل جوجل صوتك لتزويدك بالإجابات على استفسارك، وإذا كنت ترغب في الاستماع إلى تسجيلاتك الصوتية التي أجرتها جوجل من خلال مساعدها الصوتي AI، فإليك كيفية القيام بذلك على هاتفك:

1.سجّل الدخول إلى حسابك في جوجل إذا لم تكن قد فعلت ذلك أو لم تسجل الخروج، افتح تطبيق جوجل، وانقر على ملفك الشخصي في الجزء العلوي الأيسر وانتقل إلى "إدارة حسابك على جوجل"

2. الآن، انقر فوق علامة التبويب "البيانات والتخصيص" أسفل صفحة حساب جوجل.

ضمن "البيانات والتخصيص"، ستجد "عناصر التحكم في النشاط" حيث سترى نشاط الويب والتطبيق وسجل المواقع وسجل YouTube وما إلى ذلك، هناك طريقة بديلة للانتقال إلى هذه الصفحة التي تسمى نشاطي على جوجل.

3. انتقل إلى "إدارة عناصر التحكم في نشاطك".

4. الآن، مرر لأسفل وانقر على "إدارة النشاط".

5. انتقل إلى "تصفية حسب التاريخ".

6. حدد التسجيلات الصوتية الخاصة بك ثم قم بتطبيق.

7. الآن، يمكنك مشاهدة التسجيلات الخاصة بك والاستماع إليها أيضًا.

إذا فتحت صفحة نشاطي على جوجل من خلال الرابط، فيمكنك اتباع نفس الخطوات بعد الخطوة 6 بالانتقال إلى "التصفية حسب التاريخ والمنتج".