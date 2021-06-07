شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صاروخ SpaceX يطلق قمر راديو رقمى إلى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة SpaceX صاروخ فالكون 9 اليوم الأحد لنقل قمر صناعي راديوي ضخم لـ Sirius XM إلى المدار قبل العودة إلى الأرض، وانطلق الصاروخ المكون من مرحلتين من مجمع إطلاق الفضاء رقم 40 في محطة كيب كانافيرال للقوة الفضائية، بمناسبة إطلاق الشركة الثامن عشر لهذا العام، وحملت القمر الصناعي الرقمي الراديوي SXM-8 إلى المدار للعميل Sirius XM.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، فإنه بعد حوالي 9 دقائق، عادت المرحلة الأولى من المعزز إلى الأرض، حيث هبطت على إحدى سفينتي SpaceX بدون طيار، المسماة "Just Read The Instructions" المتمركزة في المحيط الأطلسي، وتم الإطلاق في بداية نافذة مدتها ما يقرب من ساعتين.

وقالت جيسي أندرسون من SpaceX خلال البث الشبكي للإطلاق: "لقد هبطنا فالكون 9"، مضيفة "اليوم يصادف الاستعادة الـ 87 الشاملة الناجحة لصاروخ مداري."

ونجح فالكون 9 الذي يبلغ ارتفاعه 230 قدمًا (70 مترًا) في تسليم القمر الصناعي للبث الإذاعي عالي الطاقة Sirius XM-8 (SXM-8) إلى المدار، الذى تم تصميمه بواسطة Maxar Technologies لـ Sirius XM، وهو واحد من قمرين صناعيين يتم إطلاقهما بواسطة SpaceX ليحلوا محل الأقمار القديمة الموجودة حاليًا في المدار.

ويعد الصاروخ الذي ظهر في إطلاقه قبل فجر الأحد هو معزز تاريخي آخر، والمعروف باسم B1061، حيثحمل هذا المعزز الذي أثبت كفاءته في الطيران طاقمين مختلفين من رواد الفضاء إلى المحطة الفضائية، مما يمثل المرة الأولى التي يطير فيها البشر على معزز معاد استخدامه.