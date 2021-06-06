شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تطهير شاشة الكمبيوتر المحمول ولوحة المفاتيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع انتشار العمل والتعليم عن بعد الذي فرضته ظروف الجائحة، يعتمد الكثير من المستخدمين على أجهزة الكمبيوتر المحمولة الموثوقة لإنجاز كل شيء، سواء كان المستخدم يعمل من المنزل، أو يجلس في مكالمة هاتفية فى Zoom أو يقضي بعض الوقت الرقمي مع العائلة والأصدقاء، يمكن لأجهزة الكمبيوتر المحمولة أن تكون منقذة للحياة في مثل هذا الوقت.

لكن الكمبيوتر المحمول الخاص بك يمكن أن يصبح بسرعة أرضًا خصبة للقبح بسبب عدم تنظيفه، اعتمادًا على مقدار تعاملك معه، نظرًا لأننا نحاول جميعًا جاهدين عدم الإصابة بالمرض في الوقت الحالي.

إليك كيفية تعقيم الكمبيوتر المحمول وفقا لما نقله موقع TheNextWeb:

قم بإيقاف تشغيل الكمبيوتر المحمول تمامًا وافصله.

قم بإزالة أي بطاقات SD أو USB dongles التي قد تكون متصلة حتى تتمكن من الوصول إلى كل شق أثناء التنظيف.

استخدم علبة من الهواء المضغوط لإخراج أي بقايا أو فتات من الأماكن الصغيرة في الكمبيوتر المحمول، خاصةً أسفل لوحة المفاتيح ولكن رجها برفق.

وبعد استخدام الهواء المضغوط للتخلص من أي فتات أكبر قد تكون بداخلها قم بارتداء القفازات أثناء القيام بالتنظيف واستخدم قطعة قماش خالية من النسالة - الألياف الدقيقة هي الأفضل - ومحلول كحول الأيزوبروبيل، توصي Apple و Dell و Microsoft بحل 70% من كحول الأيزوبروبيل، لا يُنصح باستخدام المياه العادية، وخاصة مياه الصنبور، لأنها قد تترك بقعًا معدنية.

عندما تمسح جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بك لا تقم مطلقًا بوضع السائل مباشرة على الجهاز، بلل قطعة القماش وامسح كل سطح.

كن حذرًا بشكل خاص مع الشاشة حيث يسهل كسرها بشكل مخيف مع الضغط الشديد.

يجب أن يجف المحلول في الهواء بسرعة لكن اتركه يفعل ذلك قبل تشغيل الكمبيوتر المحمول مرة أخرى.