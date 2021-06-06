شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير : FBI يطلب عناوين IP من صحيفة للكشف عن جريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحاول مكتب التحقيقات الفيدرالي الحصول على قائمة بعناوين IP وأرقام الهواتف ومعلومات أخرى عن الأشخاص الذين قرأوا مقالة في USA Today حول وفاة اثنين من عملائها.

ويقول أمر الاستدعاء إنه يتعلق بتحقيق جنائي، ويسعى للحصول على معلومات من القراء الذين وصلوا إلى المقالة في فترة زمنية محددة مدتها 35 دقيقة، لكن من غير الواضح من أو ما الذي يحاول المكتب تعقبه، تقاوم "يو إس إيه توداي" تسليم المعلومات ووصفت الطلب بأنه غير دستوري.

وقالت الصحيفة "فوجئنا بتلقي مذكرة الاستدعاء هذه بشكل خاص في ضوء تصريحات الرئيس بايدن الأخيرة لدعم حرية الصحافة، وقال ماريبيل بيريز وادزورث، ناشر صحيفة USA Today، في بيان نقله موقع The Verge، إن أمر الاستدعاء يتعارض أيضًا مع الإرشادات الخاصة بوزارة العدل فيما يتعلق بالظروف الضيقة التي يمكن فيها إصدار مذكرات استدعاء لوسائل الإعلام.

المقال المعني كان واحدًا نُشر في 2 فبراير 2021 ، حول تبادل لإطلاق النار حدث عندما حاول عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي تنفيذ أمر تفتيش في قضية مواد إباحية للأطفال، مما أدى إلى مقتل اثنين من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي والمشتبه به، طلب الاستدعاء الذي تم ملؤه بواسطة وكيل خاص لمكتب التحقيقات الفيدرالي، كمية كبيرة من المعلومات حول الأجهزة التي وصلت إلى المقالة من 7:03 مساءً بالتوقيت الشرقي إلى 7:38 مساءً بالتوقيت الشرقي مساء نشره.

وليس من الواضح سبب تقديم الطلب، بالنظر إلى أن المشتبه به الموصوف في المقالة بحلول الوقت الذي نُشر فيه المقال تم الإبلاغ عن وفاته، مهما كان ما يبحث عنه مكتب التحقيقات الفيدرالي، تقول USA Today في ملف المحكمة أن الطلب ينتهك التعديل الأول، مستشهدة بأحكام متعددة من قضايا سابقة لم يُسمح فيها للحكومة بالوصول إلى سجلات مماثلة، كما يجادل بأن وصول مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى السجلات العامة لمن قرأ قصة ما يمكن أن يؤثر على جهوده الصحفية.

وقال بيريز وادسورث في البيان إن محامي يو إس إيه توداي حاولوا الاتصال بمكتب التحقيقات الفيدرالية قبل المضي قدمًا لمحاربة أمر الاستدعاء في المحكمة.

وقالت: "على الرغم من هذه المحاولات لم نتلق أبدًا أي رد موضوعي أو أي تفسير ذي مغزى للأساس المؤكد للاستدعاء"، "نعتزم محاربة طلب أمر الاستدعاء لتحديد المعلومات حول الأفراد الذين شاهدوا تقرير USA TODAY الإخباري، إن إجبارك على إخبار الحكومة من يقرأ ما على مواقعنا الإلكترونية يعد انتهاكًا واضحًا للتعديل الأول".

وأضافت أن USA Today طلبت من المحكمة إلغاء أمر الاستدعاء "لحماية العلاقة المهمة والثقة بين قراء USA TODAY وصحفيينا".