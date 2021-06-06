تكنولوجيا: كاميرة Galaxy Z Fold 3 تأتي بآداء على مستوى الكاميرة التقليدية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تدعم سامسونج هاتفها القادم Galaxy Z Fold 3 بتصميم الكاميرة أسفل الشاشة، ولقد أكدت أحدث التقارير على أن آداء الكاميرة يأتي بمستوى الكاميرة التقليدية، إلا أن هذه التقنية مازالت تواجه بعض المشاكل إلى الآن.

تستعد شركة سامسونج لإطلاق جيل جديد من هواتفها القابلة للطي، على أن تقدم تقنية الكاميرة أسفل الشاشة للمرة الأولى في هاتف Galaxy Z Fold 3، ولقد كشفت صفحة Venerated Ice عن بعض التفاصيل الجديدة حول تقنية الكاميرة أسفل الشاشة في إصدار سامسونج المرتقب.

وتؤكد صفحة Venerated Ice على أن سامسونج قد بدأت العمل على تقنية الكاميرة أسفل الشاشة منذ سنوات الآن، ولقد انتهت العملاق الكوري بالفعل من تطوير التقنية هذا العام، على أن يكون Galaxy Z Fold 3 أول إصدار مميز بهذه التقنية.

ولقد قدمت كلاً من Oppo وشاومي نماذج أولية لهواتف مميزة بهذه التقنية خلال الفترة الماضية، إلا أن التقنية غير مجهزة للتسويق لدى هذه الشركات في الوقت الراهن.

من جانب أخر قدمت ZTE أول الإصدارات المميزة بكاميرة أسفل الشاشة في الأسواق، إلا أن آداء الكاميرة في هذه الإصدارات لا يحاكي آداء وكفاءة الكاميرة التقليدية.

أيضاً تؤكد صفحة Ice على أن الكاميرة في Galaxy Z Fold 3 تأتي بآداء أفضل، كما أن آداء الكاميرة يحاكي آداء الكاميرة التقليدية في الهواتف الذكية، إلا أن هذه التقنية مازالت تواجه مشكلة التكامل في الوقت الحالي.

وترتكز تقنية الكاميرة أسفل الشاشة على تقسيم الشاشة إلى اثنان من الأجزاء، حيث يتميز الجزء الأصغر الخاص بالكاميرة بدقة أقل ليتيح نفاذ الإضاءة لمستشعر الكاميرة والشاشة الرئيسية، للوصول إلى تصميم لا يتضمن إنكسار في العرض في الشاشة.

ولقد أشار التقرير إلى أن كاميرة Galaxy Z Fold 3 تتميز بنفاذية أعلى للضوء مقارنة بالحلول الحالية في هواتف ZTE، لذا من المتوقع أن يقدم الهاتف صور بجودة أعلى، إلا أن بعض التلميحات قد أشارت إلى أن الكاميرة غير متكاملة حتى الآن.

يذكر أن التسريبات التي جاءت حتى الآن أكدت على أن Galaxy Z Fold 3 يأتي بميزة دعم قلم S، إلا أنه لن يتضمن فتحه مخصصة للقلم، أيضاً من المتوقع أن يضم الهاتف معالج Snapdragon 888 أو الإصدار التحديث الذي رصد مؤخراً Snapdragon 888 Plus.

أيضاً يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 256 جيجا بايت، أيضاً يدعم الهاتف بطارية بقدرة 4380 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 25W، ونظام تشغيل Android 11.

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