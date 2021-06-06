شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الحكومة الهندية: منصة "تويتر" ستواجه "عواقب" إذا لم تمتثل للقواعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت حكومة الهند منصة "تويتر"، عملاق التدوينات المصغرة، من أنها قد تواجه "عواقب" إذا لم تمتثل لقواعد وسائل التواصل الاجتماعي الجديدة في البلاد.

ونقل موقع "ذا فيرج" التقني أن وزارة التكنولوجيا الهندية أرسلت خطابا إلى "تويتر" تضمن أن "ردود الشركة على الرسائل الحكومية السابقة حول القواعد الجديدة لم تؤكد ما إذا كان تويتر في حالة امتثال كامل".

وبموجب القواعد التوجيهية وقانون أخلاقيات الوسائط الرقمية في الهند، والتي دخلت حيز التنفيذ في مايو، يمكن أن تخضع شركات وسائل التواصل الاجتماعي لإجراءات قانونية إذا فشلت في اتباع القواعد والتي تهدف إلى تنظيم محتوى المنصات.

وتدعو القواعد الجديدة منصات مثل "Twitter" و"Facebook" و"WhatsApp" إلى إزالة المحتوى في غضون 36 ساعة من تلقي أمر قانوني.