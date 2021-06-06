شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تكشف سبب اختفاء صورة "رجل الدبابة" من محرك بينج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت "مايكروسوفت" أن خطأ بشريا تسبب بعدم عرض محرك بحث "بينج" نتائج الصور عند البحث عن صورة "رجل الدبابة" في ذكرى أحداث ساحة تيانانمين في بكين عام 1989، على محرك بحث Microsoft Bing ، أثناء البحث عن "Tank Man" ، لم تظهر أي نتائج للصور في الولايات المتحدة لجزء من يوم الجمعة الماضية، تمكنت Vice من تحقيق نفس النتائج في الولايات المتحدة، وسمعت من عدة مستخدمين من دول أخرى واجهوا نفس المشكلة حسبما نقل موقع the verege.

لا يزال غريبًا أن البحث عن "Tank Man" أو "Tiananmen Square Tank Man" يؤدى إلى ظهور نتائج بحث عادية في Bing ، إنها مجرد صور مفقودة بشكل غامض، ونقلت the verege عن مايكروسوفت: "يرجع ذلك إلى خطأ بشري عرضي ونحن نعمل بنشاط لحل هذا الأمر."

ويأتى ذلك مع حلول ذكري الرابع من يونيو 2021 هو الذكرى 32 للاحتجاجات التي يقودها الطلاب في الصين آنذاك، واستعادت Microsoft في النهاية النتائج إلى البحث المحدد، على الرغم من أنها لا تزال تفتقد بشكل ملحوظ للصورة المعروفة.

ووجود Bing في الصين معقد إلى حد ما بحسب التقرير، فقد اختفى محرك البحث من البلاد لمدة يوم تقريبًا في عام 2019، وفقًا لصحيفة فاينانشيال تايمز، لم تكشف Microsoft عن سبب الانقطاع ولكن تمت استعادة الخدمة في النهاية.