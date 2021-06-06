نصائح ماين كرافت للمبتدئين . جمع الموارد و بناء أول مأوى

دبي - يزن راشد - تمكنت ماين كرافت من الحصول على مكانة خاصة في عالم الألعاب، وهذا لأنها تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة، وذلك بالرغم من صدورها قبل عشر سنوات.

وتعود إحدى أسباب شهرة ماين كرافت الكبيرة لكونها تقدم عالمًا مفتوحًا، وهو عالم يمكن أن يحدث فيه أي شيء.

لتتمكن من النجاة في هذا العالم فإنك ستجمع الموارد لبناء الأسلحة والمنازل وغيرها من لوازم النجاة.

وعلى عكس باقي ألعاب العالم المفتوح التي تعطيك شيئاً ما لتبدأ به.

ماين كرافت لا تعطيك شيئاً في البداية، وهي تتركك لتجمع الموارد وتستخدمها بالطريقة التي ترغب فيها.

لا توجد قواعد أو قصة يجب عليك أن تمضي فيها، ويمكنك استكشاف العالم كما تحب بالطريقة التي تفضلها.

وإذا كنت جديدًا في عالم ماين كرافت أو تفكر في بدء اللعبة للمرة الأولى، فإننا نقدم لك مجموعة من النصائح التي تفيدك في استكشاف عالمها والاستمتاع به قدر الإمكان.

جمع الموارد من خلال الأشجار:

عندما تبدأ اللعبة للمرة الأولى فإنك تحتاج لجمع بعض الموارد حتى تنجو في هذا العالم، وكما قلنا سابقً، فإن اللعبة لا تعطيك أي موارد أو أسلحة لتبدأ بها.

ويمكنك تحطيم الأشجار الموجودة في المنطقة الأولى للعبة حتى تستفاد من الأخشاب الناتجة منها، وهذا عن طريق توجيه اللكمات إلى الأشجار حتى يبدأ الخشب بالتساقط منها، ولا تقلق، فإن الأشجار لن تتسبب بأي ضرر لك.

ويمكنك أن تستخدم الأخشاب في الكثير من الأمور على مدار اللعبة، ولكن في البداية قم بصناعة طاولة صناعة الأدوات حتى تستفيد منها لاحقًا.

جمع الحجارة للبناء في ماين كرافت:

يمكنك التوجه إلى الكهوف والجبال بعد أن تجمع مجموعة كافية من الأخشاب، وهذا بعد صناعة الفأس الخشبية باستخدام طاولة الأدوات التي ذكرناها سابقاً.

وللقيام بذلك، توجه إلى أقرب منطقة حجرية أو جبل إلى جوارك، وبعد ذلك ابدأ بتحطيم الأحجار والصخور لتجمعها، وبعد أن تجمع كمية مناسبة من الأحجار ابدأ بصناعة أسلحتك وأشكال مختلفة من الفأس.

ويجب أن تمتلك مجموعة كافية من الأسلحة المتنوعة حتى تتمكن من الاستمرار في عالم اللعبة والاستمتاع بها، ويمكنك أن تحصل على جدول صناعة الأدوات ومتطلباتها بسهولة لتوفر على نفسك بعض الوقت.

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بناء أول مأوى لك داخل ماين كرافت:

يجب عليك أن تهتم ببناء أول مأوى لك في أسرع وقت في ماين كرافت مهما كان مستواه أو شكله. في الليل ستكون عرضة لهجمات الوحوش التي تبحث عنك.

ويمكنك الإختباء داخل المأوى عند حلول الليل في اللعبة لتحمي نفسك من هذه الوحوش.

في المستقبل لن تقلق منها وستصبح طريقة أخرى لجمع الموارد أيضاً.

يمكنك بناء أول مأوى عن طريق استخدام الأخشاب والحجارة والرمال المتاحة حولك.

عندما تنتقل إلى مستوى متقدم في ماين كرافت يصبح بناء المأوى في ماين كرافت عملية جمالية ومحورًا للعديد من التحديات.

البحث عن الطعام والموارد الحيوانية:

بعد أن نجوت خلال أول ليلة لك في ماين كرافت ينبغي عليك الآن أن تبحث عن الحيوانات من أجل الطعام .

ويمكنك الحصول على موارد مختلفة من الحيوانات بعد اصطيادها، التي تكون مفيدة للاستمرار في اللعبة.

يمكنك استخدام الطعام لشفاء نفسك من الجروح والإصابات التي تتعرض لها، وأيضًا للقيام بالمهام المتعددة في اللعبة.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكنك الحصول على الطعام من خلال الفواكه التي تنمو على الأشجار أو اصطياد الحيوانات المختلفة وحتى الأسماك، ولكن يجب أن يبقى مؤشر الطعام مليء لديك طوال الوقت.

الحصول على مصدر إضاءة في ماين كرافت:

يمكنك أن تضيء مكاناً مظلماً داخل اللعبة باستخدام هذه المصادر، وأيضاً تفيدك في الحماية من الوحوش لأنهم يكرهون الضوء بشدة.

وأبسط طريقة للحصول على الإضاءة داخل اللعبة هي بناء شعلة نارية مضيئة، ولتقوم بهذا عليك أن تحصل على الفحم.

يمكنك الحصول على الفحم من خلال بناء فرن خاص بها من الحجارة ومن ثم طهي الأخشاب داخلها.

وبعد ذلك قم بوضع الفحم على عصاة خشبية. وبعد ذلك يمكنك وضع هذه المشاعل في أي مكان لتحصل على الإضاءة.

يمكنك اتباع هذه النصائح في بداية ماين كرافت، وقد يبدو لك الأمر معقداً للغاية ولكن مع الوقت سيصبح أسهل بكثير.

عندما تتقدم في اللعبة ستحتاج إلى مجموعة أخرى من النصائح حتى تستمع بها.