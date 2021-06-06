أفضل ديسكورد بوت لإدارة الخوادم والمهام الأخرى

دبي - يزن راشد - يمتلك تطبيق ديسكورد مجموعة كبيرة من الروبوتات التي يمكنك تثبيتها في خوادمه. ديسكورد بوت يعمل على تحسين تجربة الخادم والتطبيق بشكل عام.

ويستخدم مجموعة كبيرة من اللاعبين و المبرمجين حول العالم التطبيق، وهذا لأنه يقدم أفضل تجربة محادثة صوتية عبر الإنترنت.

وذلك بفضل تقنيات العزل الصوتي وتقنية الصوت الخاصة به، ولذلك فإن ديسكورد بوت التي يمكن استخدامها تعتبر أفضل من غيرها.

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وتختلف الروبوتات في ديسكورد بسبب اختلاف طريقة عمله، فهو يعتمد على الخوادم وتستطيع الروبوتات إدارة الخوادم.

ويعني هذا أن الروبوت يتحكم في الخادم بشكل تلقائي، عبر قراءة التعليقات وحذف التعليقات المسيئة وتوزيع المهام وإضافة المستخدمين الجدد وهكذا.

ولذا إن كنت تمتلك خادم على ديسكورد، فإن ديسكورد بوت هذا لا غنى عنه:

يعتبر ديسكورد بوت هذا أحد أفضل روبوتات ديسكورد وأكثرها استخدامًا، وهذا لأنه يعمل على مراقبة الخوادم بشكل تلقائي.

ويستطيع الروبوت التعرف على الألفاظ السيئة والمهينة بالإضافة إلى المشاجرات داخل الخوادم، ويمكنك أيضًا منع أحاديث معينة عن الأفلام والألعاب.

بالإضافة إلى ذلك يمكنك توزيع الجوائز على المستخدمين الملتزمين وتشغيل موسيقى خاصة في أوقات معينة داخل الخادم.

يستطيع هذا الروبوت تزويدك بالصور الظريفة والمضحكة Memes مباشرةً في خوادم ديسكورد دون البحث عنها خارجه.

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ويمتلك الروبوت عملة خاصة به، وتستطيع عبر هذه العملات شراء مميزات داخل الروبوت.

ويمكنك كسب العملات عن طريق التحديات وسرقتها من المستخدمين الآخرين وغيرها من الطرق المضحكة كلعبة.

يسمح لك هذا الروبوت بتشغيل أي أغنية موجودة على يوتيوب أو Soundcloud، ويمكنك أيضاً عمل قوائم تشغيل وتركها في قنوات خادم ديسكورد الصوتية.

ويوفر لك الروبوت نسخة مدفوعة تعطيك المزيد من المميزات مثل أوقات تشغيل أطول وتحكم أكثر في الموسيقى.

يعتبر هذا البوت لعبة RPG كتابية، ويمكنك الاستمتاع بها مباشرةً من داخل الخادم.

وتستطيع متابعة قصة اللعبة أو القيام ببعض المهمات الجانبية، وتضم اللعبة مجموعة من العشائر المختلفة التي يمكن الانضمام إليها والاستمتاع بها.

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ويمكنك تغيير القصة لتناسبك وأن تكتب قصتك كما تفضلها، وتستطيع استخدام هذا الروبوت مجانًا في ديسكورد بشكل كامل والاستمتاع بكافة أوامره.

يسمح لك هذا التطبيق بعمل مقاطع فيديو من مختلف الألعاب التي تستمع بها عبر ديسكورد، وتستطيع أيضًا ربط ديسكورد بوت هذا بموقع Medal.tv وعرض الفيديوهات من خلاله.

ويمكنك البحث عن الفيديوهات المختلفة عبر الروبوت والتصويت على أفضل الفيديوهات ليحصل أصحابها على جوائز.

ويضم Medalbot مجموعة أدوات مميزة لإدارة خوادم ديسكورد والتحكم فيها، ويضم هذا كتم الأصوات وطرد المستخدمين أو حظرهم تماماً.

ويستطيع أيضًا الروبوت تشغيل الموسيقى من على يوتيوب كما تفضل، ويأتي الروبوت مجاني الاستخدام.

ولكن تحتاج للتسجيل في الموقع مجانًا حتى تتمكن من استخدامه.