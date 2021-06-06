جوجل كروم يعزز الحماية المحسّنة للتصفح الآمن

دبي - يزن راشد - تعمل شركة جوجل على تعزيز الحماية في وضع التصفح الآمن المحسّن في متصفح جوجل كروم، وذلك في سبيل تسهيل اكتشاف التنزيلات والإضافات المشبوهة.

وطرحت الشركة وضع التصفح الآمن المحسّن في المتصفح في عام 2020 لإضافة طبقة إضافية من الأمان وتقديم تحذيرات أفضل ضد مواقع التصيد الاحتيالي.

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وتضيف الشركة الآن ميزات جديدة تتمحور حول الإضافات والتنزيلات.

وإذا قمت بتشغيل التصفح الآمن المحسّن وكنت على وشك تثبيت إضافة من سوق جوجل كروم الإلكتروني ليست جزء من قائمة موثوق بها، فإنك ترى نافذة منبثقة تخبرك بذلك.

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وتعتبر نحو 75 في المئة من الإضافات في الوقت الحالي موثوقة. ويحتاج المطورون إلى الالتزام بسياسات برنامج مطوري سوق جوجل كروم الإلكتروني لكي تكون الإضافة تعتبر موثوقة.

كما يحتاج المطورون الجدد إلى الالتزام بالقواعد لبضعة أشهر على الأقل قبل اعتبارهم موثوقين.

وإذا رأيت مربع الحوار الذي يوضح أنه يجب المتابعة بحذر، فإن هذا لا يعني بالضرورة أن الإضافة الذي توشك على تثبيتها ليست آمنة. ولكن قد يكون مطورها حديثًا عبر المتجر أو ربما يكون قد ارتكب حديثًا انتهاكًا بسيطًا للسياسة.

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تعزيز حماية جوجل كروم:

بالإضافة إلى ذلك تتمتع ميزة التصفح الآمن المحسّن بحماية متزايدة ضد التنزيلات الضارة.

وعندما تقوم بتنزيل ملف، يستخدم جوجل كروم أولاً تحليل التصفح الآمن من جوجل لتحديد ما إذا كان من المحتمل أن يكون مريبًا.

وإذا اعتقدت ميزة التصفح الآمن أن الملف ينطوي على مخاطر، ولكن ليس من الواضح أنه غير آمن، فإنك ترى تحذيرًا إذا تم تنشيط التصفح الآمن المحسّن.

ويسألك التحذير عما إذا كنت ترغب في فحص الملف للحصول على تحليل أكثر تفصيلاً.

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ويمكن لمتصفح جوجل كروم بعد ذلك تحميل الملف. وبمجرد فحصه ترى تحذيرًا آخر إذا كان التصفح الآمن يعتقد أنه غير آمن.

وتظل قادرًا على تجاوز التحذير وفتح الملف. ولكن ذلك سيكون على مسؤوليتك الخاصة. ويتم حذف أي ملفات تم تحميلها إلى التصفح الآمن بعد وقت قصير من فحصها.

ويتم تقديم خيار الفحص الجديد بالإضافة إلى فحوصات البيانات الوصفية الحالية التي يقوم جوجل كروم بتنفيذها على التنزيلات.

وتقول جوجل: إنها تطرح هذه الميزات بدءًا من النسخة 91 من متصفح جوجل كروم، وهي النسخة الصادرة أواخر الشهر الماضي.

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