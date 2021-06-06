شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Square تستثمر 5 ملايين دولار لبناء منشأة تعدين بتكوين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة الخدمات المالية Square Inc الدخول في شراكة مع مزود تكنولوجيا blockchain Blockstream Mining لبناء منشأة تعدين بيتكوين مفتوحة المصدر تعمل بالطاقة الشمسية، حسبما أعلنت Blockstream في بيان نقله موقع the verege.

وأكدت سكوير الأخبار في تغريدة، قائلة إنها "ملتزمة بدفع المزيد من تبني وكفاءة مصادر الطاقة المتجددة داخل نظام البيتكوين البيئي".

وفقًا للإصدار ستستثمر Square 5 ملايين دولار في المنشأة، والتي ستكون "إثباتًا لمفهوم منجم Bitcoin للطاقة المتجددة بنسبة 100% على نطاق واسع"، وسيتم بناؤه في أحد مواقع Blockstream في الولايات المتحدة، "نأمل أن نظهر أن منشأة التعدين المتجددة في العالم الحقيقي ليست ممكنة فحسب، بل تثبت أيضًا بشكل تجريبي أن Bitcoin تسرع العالم نحو مستقبل مستدام"، كما جاء في البيان.

ويستخدم تعدين البيتكوين الكثير من الكهرباء، والسعي وراء طرق مستدامة للتعدين يحتل المرتبة الأولى في أذهان الكثيرين في الصناعة.

وقال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، في أبريل إن شركة صناعة السيارات ستتوقف عن قبول عملات البيتكوين كدفعة للمركبات (بعد تطبيق السياسة لمدة شهر تقريبًا)، مشيرًا إلى أن العملات المشفرة مثل البيتكوين "تأتي بتكاليف كبيرة على البيئة"، التقى مع عمال مناجم البيتكوين في مايو، ووافقت المجموعة على تشكيل مجلس تعدين البيتكوين، "لتعزيز شفافية استخدام الطاقة وتسريع مبادرات الاستدامة في جميع أنحاء العالم".

وجاك دورسي الرئيس التنفيذي لشركة Square، وهو أيضًا الرئيس التنفيذي لشركة Twitter، هو مؤيد آخر كبير لعملة البيتكوين (إنها الكلمة الوحيدة في سيرته الذاتية على Twitter في الوقت الحالي)، حيث قال في عام 2018 إنه يعتقد أن البيتكوين ستصبح العملة الموحدة في العالم في غضون 10 سنوات.

واستثمرت square نحو 50 مليون دولار في عملة البيتكوين في أكتوبر، مضيفةً 170 مليون دولار أخرى في فبراير، ويمكن لمستخدمي تطبيق Square's Cash استخدامه لشراء البيتكوين.