فيسبوك تطلق خيار تأثيرات الواقع المعزز المتعدد المشاركين

دبي - يزن راشد - مع تزايد الاهتمام بالواقع المعزز، واعتياد الناس على الاتصال عبر مكالمات الفيديو وأدوات الاجتماع الافتراضية، أعلنت شركة فيسبوك عن المرحلة التالية من خيارات تطوير الواقع المعزز.

وقدمت فيسبوك واجهة برمجة تطبيقات Multipeer الجديدة للتأثيرات الرقمية، التي تمكن المطورين من بناء تجارب واقع معزز متعددة المشاركين، والتي يمكن أن يكون لها مجموعة من الآثار.

وتعمل واجهة برمجة تطبيقات Multipeer الجديدة للتأثيرات الرقمية على تسهيل تأثيرات الواقع المعزز التي يمكن مشاركتها في مكالمات الفيديو، بين العديد من المشاركين في وقت واحد.

اقرأ أيضًا: 4 خطوات تساعدك على تسريع ويندوز 10

وقالت فيسبوك: بالرغم من أن مكالمات الفيديو لها تاريخ طويل، إلا أنها تتكون في الغالب من قناة فيديو مقترنة بقناة صوتية.

ومع تقديم واجهة برمجة تطبيقات Multipeer، فإن فيسبوك تقدم قناة بيانات تتيح لتأثيرات الواقع المعزز التواصل مع بعضها بعضًا بسلاسة عبر المستخدمين والأجهزة.

على سبيل المثال، شاركت Spark AR مقطع فيديو ترويجي لحفلة عيد ميلاد أقيمت عبر مكالمة فيديو، حيث تظهر قبعة حفلة AR على رؤوس كل من المشاركين.

وتعتقد الشركة أن هذا التحول الأساسي يساعد في نقل الواقع المعزز من مستخدم واحد وتجربة شاشة واحدة إلى تجربة متعددة المستخدمين وشاشات متعددة، الأمر الذي يجلب حالات استخدام جديدة لمجموعة تأثيرات الواقع المعزز.

اقرأ أيضًا: البيت الأبيض يستخدم سناب شات لتوفير معلومات اللقاح

فيسبوك والواقع المعزز:

يمكن أن يسهل التطوير مجموعة من الفرص الجديدة للعلامات التجارية في بناء تجارب واقع معزز تشاركية. ويمكن أن تعزز هذه التجارب اتصال العملاء وتعزز المشاركة مع العروض الرقمية.

اقرأ أيضًا: السلفادور تريد تبني بيتكوين كعملة قانونية

كما يمكن أن توفر العملية أيضًا تجارب تعليمية جديدة، مع إرشادات مدمجة للمساعدة في توجيه العملاء في العمليات. أو جلسات أسئلة وأجوبة محسّنة، بالإضافة إلى تأثيرات احتفالية لتعزيز العلامة التجارية.

بالإضافة إلى ذلك قامت فيسبوك أيضًا بتطوير تتبع لكامل الجسم للواقع المعزز. على غرار قدرة سناب شات على مسح الجسم بالكامل.

وتصبح مثل هذه التطورات أكثر أهمية مع انتقال الواقع المعزز إلى المرحلة التالية. وذلك في ظل تطوير نظارات الواقع المعزز التي تجلب التراكبات الرقمية والتأثيرات.

اقرأ أيضًا: الاتحاد الأوروبي يريد محفظة رقمية لما بعد كورونا

وتشير الأبحاث الحديثة من سناب شات إلى أنه بحلول عام 2025، سيكون ما يقرب من 75 في المئة من سكان العالم من مستخدمي الواقع المعزز بشكل متكرر.

وقد يبدو هذا متفائلاً. ولكن بناءً على اتجاهات التبني، فإن هذا هو المكان الذي نتجه إليه. ويعني ذلك أن أدوات الواقع المعزز الجديدة مثل هذه تصبح بشكل متزايد هي القاعدة.

وتخضع الآن واجهة برمجة تطبيقات Multipeer الجديدة للتأثيرات الرقمية من فيسبوك للاختبار التجريبي. ويمكن لجميع صناع المحتوى التقدم للمشاركة في التطوير والاختبار الأوليين. ويحتاج المتقدمون إلى أن يكونوا على دراية بـ Spark AR Studio ولديهم معرفة عملية بلغة جافا سكريبت.

ونشر أكثر من 600 ألف صانع محتوى من 190 دولة أكثر من 2 مليون تأثير واقع معزز عبر فيسبوك. وذلك منذ الإعلان عن Spark AR في 2017.

اقرأ أيضًا: جوجل تعزز خصوصية أندرويد لمنافسة آبل