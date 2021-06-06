يوتيوب تضيف خيارات لتوفير معلومات حول أداء القناة

دبي - يزن راشد - منصة يوتيوب مجموعة من أدوات التحليلات الجديدة للمساعدة في تزويد صناع المحتوى بالمزيد من الإحصاءات حول أداء الفيديوهات، ونمو عضوية القناة، والتأثيرات المحددة في الإيرادات، والمزيد.

ووفرت المنصة رؤى الأعضاء الجدد، وهي ميزة تعرض إجمالي الأعضاء النشطين خلال الفترة الزمنية التي اخترتها.

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ومن المهم ملاحظة أن رؤى الأعضاء الجدد هي ميزة للأعضاء عبر عضويات القناة، وليس المشتركين في القناة، الذين يتابعون قناتك، ولكنهم يشاهدون مقاطع الفيديو الخاصة بك مجانًا.

وتمكن عضويات القناة المشاهدين من الانضمام إلى قناتك من خلال الدفعات الشهرية والحصول على امتيازات خاصة بالأعضاء فقط مثل الشارات والرموز التعبيرية والسلع الأخرى.

كما أوضحت يوتيوب: عندما يأتي صناع المحتوى إلينا ويتحدثون إلينا عن العضويات، فإن ما يسألون عنه عادةً هو كيف تتطور العضويات بمرور الوقت. وأي من مقاطع الفيديو الخاصة بي ساعدني في اكتساب أو خسارة عدد أكبر من الأعضاء أكثر من المعتاد. وهل يساعدني أن أذكر جمهوري بأن يصبحوا أعضاء يدفعون.

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ويمكنك أيضًا البحث عن بيانات حول إجمالي الأعضاء النشطين والمكتسبين والمفقودين بمرور الوقت. وتوفر هذه الميزة مزيدًا من المعلومات حول كيفية استمرار جهودك لزيادة الأعضاء، أو كيف تؤثر فيديوهاتك في عدد الأعضاء.

وتقوم يوتيوب أيضًا بتوفير قوائم القنوات الأخرى التي يشاهدها جمهورك ومقاطع الفيديو الأخرى التي يشاهدها جمهورك عبر الهاتف المحمول.

وتتوفر هاتان القائمتان حاليًا عبر سطح المكتب. ولكنهما تتوفران الآن أيضًا عبر علامة التبويب الجمهور عبر الهاتف المحمول أيضًا.

كما تجعل يوتيوب شرح أداء الفيديو أكثر وضوحًا في Analytics عبر سطح المكتب.

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خيارات جديدة من يوتيوب:

يرى مديرو القنوات الآن تفسيرات أولية حول البيانات المقدمة، التي يجب أن توفر سياقًا أكثر للمساعدة في إدارة المحتوى.

وتضيف يوتيوب أيضًا المزيد من الأفكار حول التغييرات في الإيرادات، مع تسليط الضوء على التحولات المحتملة حسب منطقة المشاهد.

كما أوضحت يوتيوب: إذا كانت الأرباح ترتفع أو تنخفض، بسبب أن الجمهور قد تحول إلى بلد أعلى أو أقل من حيث التكلفة لكل ألف ظهور، فإننا نوضح ذلك.

وتعني القوانين والعمليات الضريبية المتغيرة تأثيرات مختلفة في أرباح يوتيوب. ومن أجل توفير مزيد من الشفافية حول هذه التأثيرات، تتطلع المنصة الآن إلى توفير بيانات أكثر تحديدًا حول التأثيرات الإقليمية في عمليتك.

وأضافت يوتيوب عرضًا جديدًا لمقاييس المشاركة في المنشور، الذي يظهر التصويتات وإبداءات الإعجاب على أهم منشورات القناة على مدار آخر 28 يومًا.

وتمثل الخيارات الجديدة في الغالب تعديلات وتحسينات على الأدوات المتاحة. ولكنها تساعد في توفير سياق أكثر تحديدًا لأداء القناة، وكيف يمكنك ضبط استراتيجيتك لتتماشى مع التحولات الرئيسية.

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