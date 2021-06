تطبيق تويتر يحصل على قسم مخصص للغرف الصوتية

دبي - يزن راشد - في حالة وجود أي شك حول التزام تويتر بميزة غرف الدردشة الصوتية Spaces، فإن الشركة تمنح ميزة الصوت الاجتماعي التي تشبه كلوب هاوس قسمًا خاصًا بها من التطبيق.

وتختبر تويتر إصدارًا جديدًا من تطبيق iOS الخاص بها الذي يضيف قسمًا مخصصًا للميزة بين قسم استكشاف وعلامة تبويب الإشعارات. وذلك في سبيل جعل الميزة جزء أساسي من تجربة المستخدم.

اقرأ أيضًا: تويتر تتيح الوصول إلى الغرف الصوتية عبر الويب

وكانت الشركة تشوق للتغيير منذ فترة، حيث قام المدير المالي نيد سيغال Check out the new tab for @TwitterSpaces!!! Find spaces outside of your network! pic.twitter.com/YuEWT7W5nf — Ned Segal (@nedsegal) May 15, 2021 إصدار سابق من الميزة مرة أخرى في شهر مايو.

كما Twitter is trying out another design of @TwitterSpaces feed tab https://t.co/zyMUqm920H pic.twitter.com/cJW52tsaml — Jane Manchun Wong (@wongmjane) June 2, 2021 باحثة التطبيقات جين مانشون وونغ Jane Manchun Wong علامة التبويب الجديدة حديثًا.

ويبدو الآن أن علامة التبويب الجديدة متاحة فقط لنحو 500 شخص كانوا من بين أوائل مختبري الإصدار التجريبي من Spaces.

وفي الوقت الحالي، يبدو أن الهدف من علامة التبويب هو تسهيل العثور على Spaces التي تعرض الأشخاص الذين تتابعهم.

اقرأ أيضًا: فايرفوكس يحصل على إعادة تصميم مع علامات تبويب أكبر

وقال متحدث باسم تويتر: إن الإصدار الحالي من الميزة يتضمن مزيدًا من التفاصيل، مثل أسماء المضيفين والمشاركين الذين تعرفهم في كل بطاقة.

ويمكن للمستخدمين أيضًا تقديم تعليقات حول الميزة، ومشاهدة تذكيرات للغرف الصوتية القادمة.

وليس من الصعب تخيل أنها يمكن أن تساعد المستخدمين يومًا ما على اكتشاف محادثات جديدة، إذ إن النسخة التي عرضها سيغال تحتوي على قسم لخارج شبكتك.

اقرأ أيضًا: فيسبوك تواجه تحقيقات بشأن الإعلانات المبوبة

تويتر ملتزمة بـ Spaces:

تجعل هذه الميزة الغرف الصوتية أقرب ما تكون إلى كلوب هاوس، الذي يظهر توصيات الغرفة حتى إذا لم يشارك حاليًا أي شخص تتابعه.

ويمكن للقسم الجديد أيضًا إنهاء بعض الالتباس لأن المكان الرئيسي حاليًا للعثور على Spaces موجود في الجزء العلوي من التطبيق إلى جانب Fleets.

وبالرغم من أن تويتر تستخدم إشارات مرئية للتمييز بين Fleets و Spaces. إلا أنها مساحة ضيقة في التطبيق قد يكون من الصعب التنقل فيها.

وبالنظر إلى أن Spaces لا تحل محل أي علامة تبويب أخرى. فإن هذا يعني أن شريط التنقل يتعين عليه الآن استيعاب خمسة أيقونات بدلاً من أربعة.

اقرأ أيضًا: Fleets من تويتر تحصل على إعلانات شبيهة بالقصص

ويسلط التغيير الضوء أيضًا على مدى أهمية Spaces بالنسبة لتويتر. وعلى الرغم من أن الشركة قد أصدرت مجموعة من الميزات الجديدة خلال العام الماضي، فإن Spaces هي أول من حصل على قسم جديد في شريط التنقل الرئيسي للتطبيق.

وبشكل منفصل، تخطط الشركة أيضًا للسماح لبعض المستخدمين ببيع تذاكر المحادثات في Spaces.