تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن بعض التفاصيل القادمة في نظام ابل watchOS 8

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن بعض من تفاصيل تحديث ابل القادم من نظام watchOS 8، والذي يشار إلى أنه يتضمن تطبيقات جهات الإتصال، و Mind.

تعقد شركة ابل غداً 7 من يونيو مؤتمر المطوريين WWDC 2021، للإعلان عن تحديث أنظمة iPadOS 15 وiOS 15، كما تقدم ابل التحديث الجديد من نظام ساعات ابل الذكية watchOS 8، الذي يجلب مميزات جديدة لإصدارات ابل.

ينطلق حدث ابل غداً للكشف عن خطط الشركة القادمة لأنظمة الشركة المختلفة، واليوم تسلط الأضواء بشكل خاص على نظام تشغيل ساعات ابل الذكية watchOS 8.

ولقد أكد المطور Khaos Tian في تسريبات نشرت على تويتر، أن ابل ستقدم في هذا التحديث بعض من العناوين اللافتة في App Store والتي تتضمن “com.apple.NanoTips” ، و”com.Apple.NanoContacts”، أو تطبيقات Tips وContacts.

ويمكن لتطبيق “Tips” أن يدعم المستخدم بمجموعة من النصائح مثل كيفية إضافة أوجه للساعة الذكية، أو كيفية إجراء مكالمة لطلب المساعدة، أيضاً نصائح لتنشيط Siri وفتح التطبيقات وغيرها من النصائح.

كما يدعم تطبيق “Contacts” المستخدم في البحث عن جهات الإتصال ومن ثم بدء المكالمة الهاتفية عن طريق النقر السريع على الشاشة.

ولقد أشار Mark Gurman في تقرير نشر في بلومبرغ، أن الإصدار القادم من تحديث watchOS سيأتي بمميزات أكثر لدعم صحة المستخدم، لذا تشير التوقعات إلى أن تطبيق “Mind” هو أحد المميزات المقدمة من ابل لدعم الحالة الصحية للمستخدم، أيضاً من المقرر أن يتاح هذا التطبيق على أنظمة watchOS و iPadOS و iOS.

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