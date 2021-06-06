أفضل خدمات البث التي تستحق أن تشترك فيها

دبي - يزن راشد - تمتلك جميع الشركات اليوم نسختها من خدمات البث عبر الإنترنت، وهي تستخدم هذه الخدمات بديلًا عن القنوات التلفزيونية وعرض الأفلام في السينما.

ويمكن القول بأن خدمات البث قضت تمامًا على التلفاز التقليدي الذي لم يعد أحد يشاهده إلا نادرًا.

ولكن يوجد الكثير من خدمات البث، وكما قلنا فإن كل شركة إنتاج تقدم خدمة بث خاص بها ومختلفة عن غيرها.

وهذا يجعل الاشتراك في خدمات البث وأخذ القرار أمرًا صعبًا، ولذلك فإننا اليوم نقدم قائمة بأفضل خدمات البث التي يمكنكم الإشتراك فيها.

تعتبر خدمة نيتفليكس أحد أول خدمات البث ونقل المحتوى عبر الإنترنت على الإطلاق، وهي التي جعلت هذه الفكرة رائجة ومحبوبة.

وتمتاز نيتفليكس بمجموعة كبيرة من المسلسلات و الأفلام والوثائقيات بمختلف اللغات، وجميع الأعمال الموجودة عليها مترجمة لعدة لغات ويوجد البعض مدبلج لأكثر من لغة.

ويمكنك أن تجد خدمة نيتفليكس فأي دولة حول العالم، كما تمتلك المنصة أعمالًا من مختلف البلاد، فهناك المسلسلات المكسيكية مثل La Casa De Papel وأيضًا مجموعة من الأعمال العربية.

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وتقدم نيتفليكس مجموعة من خطط الاشتراكات المختلفة بحسب حاجتك، ويمكنك حتى الآن تقسيم الاشتراك على أكثر من مستخدم.

وتستطيع استخدام نيتفليكس على أي جهاز ذكي تمتلكه، كما تدعم الخدمة بث المحتوى حتى جودة 4K HDR في الخطة الأعلى للإشتراك.

ويمكنك تحميل بعض الأعمال على هاتفك من خلال التطبيق لمشاهدتها دون اتصال انترنت.

وتعتمد نيتفليكس أيضًا على نظام تسعير بحسب المنطقة، وهي تدعم طرق دفع مختلفة بحسب البلاد.

تأتي هذه الخدمة كجزء من خدمات Amazon Prime، كما يمكنك الإشتراك فيها بشكل منفصل وهي تدعم التشغيل حتى جهازين في ذات الوقت.

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ويعتبر انتشار Prime Video أقل قليلًا من نيتفليكس بسبب المحتوى المتواجد عليها، وهو ليس بالحجم أو التنوع الموجود على نيتفليكس.

ولكن تمتلك خدمة Prime Video مجموعة من الأعمال المتميزة و الحاصلة على الكثير من الجوائز، من مثل The Boys أو The Expanse.

وتمتلك خدمة Prime Video مجموعة من القنوات الأرضية الغربية، وهي التي تستطيع مشاهدتها من خلال الاشتراك نفسه.

يمكنك الاستمتاع بجميع محتويات Disney+ وهي غير متوفرة في المنطقة العربية عبر خدمة Hulu.

كما تمتلك Hulu مجموعة من الأعمال من شركات الانتاج المختلفة مثل NBC و ABC بالإضافة إلى خدمة ESPN+ لمحبي الرياضة.

ولا تأتي الخدمة بدعم دقة HDR أو تلفاز آبل الذكي، ولكنها تتوافر على باقي المنصات عبر تطبيق منفصل.

ويبدأ إشتراك Hulu من سعر 6 دولار للشهر الواحد، ولكن هذا الإشتراك يأتي مع عرض مجموعة من الإعلانات أثناء المشاهدة.

يمكنك الوصول إلى هذه الخدمة في المنطقة العربية فقط، وهي تابعة لمجموعة قنوات OSN لذا فإنها تمتلك محتوى عربي متنوع.

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وتستطيع الوصول إلى محتوى خدمات Disney Plus و بعض الأعمال من HBO MAX أيضًا عبر OSN Stream.

وتستطيع استخدام التطبيق على الهواتف الذكية أو التلفاز الذكي أيضًا، ويكلف الاشتراك في الخدمة 9.5 دولار شهريًا.