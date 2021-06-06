تكنولوجيا: صور مسربة تستعرض تصميم وألوان هاتف Galaxy S21 FE

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد تصميم وألوان هاتف سامسونج المرتقب Galaxy S21 FE قبل الإعلان الرسمي المرتقب.

يعود هاتف Galaxy S21 FE للأضواء في تسريبات مصورة جديدة تقدم تفاصيل أكثر حول هذا الإصدار، حيث تؤكد التسريبات على أن سامسونج تقدم هذا الإصدار بعدد 4 من الإختيارات في الألوان.

ولقد كُشِف للمرة الأولى عن تصميم Galaxy S21 FE في تسريبات نشرت خلال شهر أبريل الماضي، حيث يأتي الهاتف بنفس التصميم المميز لهاتف Galaxy S21.

وتؤكد التسريبات المصورة الجديدة على أن الهاتف ينطلق بألوان الأخضر، الأسود، والأبيض إلى جانب اللون البنفسجي.

من جانب أخر رصد الهاتف في قاعدة بيانات Geekbench بنموذج رقم SM-G990B، ومعالج Snapdragon 888، مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، ونظام تشغيل Android 11.

أيضاً من المقرر أن يتميز هاتف Galaxy S21 FE بشاشة AMOLED بتصميم مسطح، وحجم 6.41 إنش، كما تضم الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 32 ميجا بيكسل.

كما يأتي الهاتف بإختيارات في سعة التخزين بين 128 أو 256 جيجا بايت، ويدعم الإتصال بشبكات 5G، ويضم الهاتف بطارية بقدرة 4500 mAh.

يذكر أن التوقعات تشير إلى أن سامسونج تخطط للكشف عن هاتف Galaxy S21 FE رسمياً في حدث يعقد في الربع الأخير من هذا العام، على أن تبدأ العملاق الكوري الإنتاج الضخم لهذا الإصدار في يوليو.

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