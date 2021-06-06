شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أهم 5 أسئلة وإجاباتها عن العملات المشفرة وتفاصيلها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتطلع الكثيرون لمعرفة الجديد عن العملات المشفرة وماذا تعنى هذه العملات والهدف منها، خاصة بسبب الجدل الكبير حولها، ولكن ما هي أكثر الأسئلة الشائعة بشأن هذه العملات وتفاصيل الإجابة عليها، هذا ما رصده موقع " Investopedia" في 5 أسئلة شغلت عقول رواد الانترنت.

1- ما هي العملة المشفرة بكلمات بسيطة؟

العملات المشفرة هي أنظمة تسمح بالدفع الآمن عبر الإنترنت، والتي يتم تصنيفها من حيث "الرموز" الافتراضية.