استخدام الجهاز أثناء الشحن آمِناً… احذروا الشائعات

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 يونيو 2021 10:23 صباحاً - منذ 16 دقيقة

يسمع أغلب الأشخاص شائعة تقول إن استخدام الهاتف أثناء الشحن قد يشكل خطراً على الهاتف رغم أن الهاتف بات جزء لا يتجزأ من حياة الإنسان. لكنّ السؤال الأبرز هو: هل فعلاً علينا تجنّب استخدام الأجهزة الذكيّة أثناء الشحن؟

نشأ مفهوم لدى عدد كبير من الأشخاص، بأنّ استخدام الجهاز أثناء الشحن قد يؤدي إلى خسارة البيانات وتعطّل الجهاز أو إلحاق الضرر بالبطارية. وفيما كان هذا المفهوم صحيحاً في الأجهزة القديمة، إلّا أنّ الأجهزة الذكيّة الجديدة آمنة للاستخدام أثناء الشحن، ولو كان هذا الأمر سيؤدي إلى إبطاء عملية الشحن.

ويُعدّ هذا الاعتقاد من أبرز الشائعات الزائفة. الجدير بالذكر أن شركة آبل نفسها قد حذّرت من وضع بطاقات الائتمان، أو بطاقات مفاتيح الفندق أو بطاقات المواصلات، أو جوازات السفر بين هاتف آيفون وشاحن (MagSafe)، حيث قد يُتلف ذلك الشرائط المغناطيسية أو رقاقات RFID في هذه الأشياء.