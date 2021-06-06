تكنولوجيا: رصد إصدار جديد من هواتف Realme في قاعدة بيانات TENAA

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات التي نشرت على Weibo عن إصدار جديد من هواتف Realme ظهر في قاعدة بيانات TENAA.

تستعد شركة Realme لإطلاق عدد من الهواتف الذكية خلال الفترة القادمة، ولقد رصد بالفعل أحد هذه الإصدارات TENAA مع بعض التفاصيل حول مواصفات الهاتف.

يظهر الهاتف في التسريبات بشاشة OLED بحجم 6.55 إنش، وجودة عرض FHD Plus، كما يدعم الهاتف محتوى HDR، إلا أن التسريبات لم توضح معدل التحديث الذي ينطلق به الهاتف.

أيضاً يضم الهاتف بطارية بقدرة 4500 mAh، كما يتميز هيكل الهاتف بسماكة 8مم، ويظهر الهاتف في قاعدة البيانات بنموذج رقم RMX3366.

يذكر أن تسريبات TENAA لم توضح تفاصيل أكثر حول هذا الإصدار أو العنوان الذي ينطلق به إلى الأسواق لاحقاً، إلا أن التفاصيل التي نشرت على Weibo رجحت دعم هذا الإصدار برقاقة معالج Snapdragon 778G أو Snapdragon 870، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الهاتف قريباً.

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