شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هذا ما ستكشف عنه أبل في مؤتمرها للمطورين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف Apple مؤتمرها العالمي للمطورين (WWDC) في 7 يونيو بتنسيق افتراضي بالكامل مرة أخرى، ونتوقع تحديثات على iOS وmacOS وWatchOS وtvOS ، إلى جانب الميزات التي تركز على الخصوصية عبر نظام Apple البيئي بالإضافة إلى ذلك، قد تكون هناك بعض إعلانات الأجهزة وفقا لما نقله موقع TheNextWeb.

iOS 15 وiPadOS 15

قدمت Apple إشعارات مجمعة في iOS 12 ، والآن قد تجلب تحديثًا لهذا النظام. وفقًا لتقرير صادر عن Bloomberg نقله موقع theNextWeb، ستتمكن من تعيين أوضاع سياق الإشعارات المخصصة. وتشمل هذه أوضاعًا مثل العمل أو النوم أو القيادة، بناءً على ذلك ستظهر لك التطبيقات المختلفة الإخطارات.

وأشار التقرير إلى أنه سيتم إجراء تغييرات على قفل الشاشة وأيقونات مركز التحكم. اقترح تسريب سابق على Reddit أن Apple قد تغير تصميم الأيقونة لجعلها غير مسطحة.

وفقًا لكاتب يدعى Connor Jewiss ، الذي قال إنه رأى بعض إصدارات iOS 15 ، سيحصل تطبيق Apple الصحي على ميزات جديدة مثل تتبع الطعام.

أشار Jewiss أيضًا إلى أن Apple قد تقوم ببعض التعديلات على واجهة مستخدم الوضع المظلم.

أبرز التقرير أيضًا أن Apple تريد جعل iMessage منافسًا قويًا على WhatsApp للقيام بذلك ، ستقدم الشركة إعدادات مخصصة للرد التلقائي. أشار تقرير من MacRumors إلى أن Apple تعمل بالفعل على القدرة على سحب الرسائل المرسلة أو حذفها.

الشيء الوحيد الملحوظ الذي نعرفه عن وصوله إلى iPadOS هو القدرة على إعادة ترتيب الأدوات على شاشتك - وهي ميزة قدمتها Apple لجهاز iPhone العام الماضي.

قم بالترقية إلى شريحة M1

كشفت شركة آبل النقاب عن شريحة M1 القائمة على ARM التي طال انتظارها في نوفمبر الماضي ، وفجرت المنافسة خارج الماء. ومع ذلك ، فإن Apple قد خدش السطح فقط من خلال تضمين المعالج في طرز جديدة من MacBook Air وMacBook Pro وMac Mini وiPad Pro و iMac.

شريحة M1 لها حدود تصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ولا تدعم بطاقات الجرافيكس الخارجية. لذلك لم نشهد آلة ضخمة حقًا للمحترفين تعتمد على هذه الشريحة.

أشار تقرير من Bloomberg نُشر الشهر الماضي إلى أن الشريحة الجديدة - من المتوقع أن يطلق عليها M1X أو M2 - سيكون لها نوعان مختلفان. في حين أن الجمع بين ثمانية نوى عالية الأداء واثنين من نوى كفاءة الطاقة سيظل كما هو في كلا الإصدارين ، فإن وحدة معالجة الرسومات ستحتوي إما على 16 أو 32 مركزًا.

إعلانات الأجهزة

في حين أن WWDC هو في الغالب علاقة برمجية ، فقد نرى بعض إعلانات الأجهزة بناءً على الشريحة الجديدة. في وقت سابق من هذا الأسبوع ، أبلغت MacRumors عن تسجيل تنظيمي لطراز MacBook Pro جديد مقاس 16 بوصة.

اقترحت تقارير متعددة في وقت سابق من هذا العام أن Apple قد تتخلص من Touch Bar لصالح مفاتيح Fn المادية. بالإضافة إلى ذلك سنرى المزيد من منافذ USB ، وعودة منفذ HDMI مع قارئ بطاقة SD.

من المتوقع أن تجلب Apple بعض التحسينات على macOS و tvOS و WatchOS ، كما ألمح إعلان الوظيفة الأخير من قبل الشركة إلى أنها قد تجمع بين المنزل الذكي والتلفزيون معًا تحت لقب جديد من homeOS .

كانت الصورة التشويقية لـ WWDC انعكاسًا للتطبيقات على نظارات الشخصية التي أثارت اهتمام الجميع بنظارات Apple التي يُشاع أنها AR. قد نسمع شيئًا عن رؤية الواقع المعزز للشركة ، لكنني لن أحبس أنفاسي لذلك.