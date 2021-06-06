شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيف تنشأ meme من أى صورة سواء على الهاتف أو الكمبيوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتجه الكثيرين إلى استخدام الـ meme، فهي لغة الانترنت الحالية، وعلى الرغم من أن بعضها يمكن أن يكون غريبًا إلى حد ما، فهناك أنواع لا حصر لها من الـ meme، ولكن النوع الذي يشتهر عند معظم الناس هو مجرد صور بها سطر أو سطرين من النص، وهنا نقدم لك طريق إنشاء الـ meme الخاص بك من خلال خطوات بسيطة وفقا لما ذكره موقع "business insider".



كيف تنشأ meme باستخدام صورة كيف تنشأ meme باستخدام صورة هذه هي الطريقة الأسهل، أي تطبيق يتيح لك وضع نص على الصور سيفعل ذلك، ومن أسهل طرق البحث والاستخدام: تطبيق Paint تطبيق Paint يأتي برنامج الرسام Paint، المعروف سابقًا باسم MSPaint، مثبتًا مسبقًا على جميع أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows.

وما عليك سوى فتح الصورة التي تريد تحويلها إلى صورة meme في البرنامج، والضغط فوق الرمز "A" في شريط الأدوات أعلى الشاشة، ثم الضغط فوق النقطة التي تريد أن يكون لديك نص فيها على الصورة، ويمكنك أيضًا اختيار الخط وحجم النص من شريط الأدوات.

وبمجرد وضع النص في البرنامج، لا يمكن تحريره، لذلك إذا ارتكبت خطأ إملائيًا، فقد تحتاج إلى بدء الأمر كله.





إذا كنت ترغب في إنشاء meme على هاتفك الذكي، فراجع Mematic، وهو تطبيق مجاني لكل من أجهزة أيفون وأندرويد.

تطبيق Mematic

بمجرد فتح Mematic، ستحصل على العديد من قوالب meme الافتراضية، يمكنك أيضًا تحديد Free STYLE إذا كنت ترغب في إنشاء تنسيق meme مخصص بالكامل.

اختر واحدة من الميمات الافتراضية، أو قم بتحميل صورتك الخاصة، واضغط فوق Captions في الجزء السفلي لإضافة نص أو صورة أخرى أو علامة مائية، تتيح لك الخلفية تغيير حجم الصورة وموضعها وإضافة عوامل تصفية أو تصحيحات للألوان.

بمجرد اكتمال الميم الخاص بك، اضغط فوق تصدير ثم حفظ، وسيتم تنزيل الميم الخاص بك في ألبوم الكاميرا بهاتفك، حيث يمكنك عرضها أو مشاركتها مثل أي صورة أخرى.