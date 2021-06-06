شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيف تنشأ meme من أى صورة سواء على الهاتف أو الكمبيوتر والان مع تفاصيل الخبر
كيف تنشأ meme باستخدام صورة
هذه هي الطريقة الأسهل، أي تطبيق يتيح لك وضع نص على الصور سيفعل ذلك، ومن أسهل طرق البحث والاستخدام:
تطبيق Paint
يأتي برنامج الرسام Paint، المعروف سابقًا باسم MSPaint، مثبتًا مسبقًا على جميع أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows.
وما عليك سوى فتح الصورة التي تريد تحويلها إلى صورة meme في البرنامج، والضغط فوق الرمز "A" في شريط الأدوات أعلى الشاشة، ثم الضغط فوق النقطة التي تريد أن يكون لديك نص فيها على الصورة، ويمكنك أيضًا اختيار الخط وحجم النص من شريط الأدوات.
وبمجرد وضع النص في البرنامج، لا يمكن تحريره، لذلك إذا ارتكبت خطأ إملائيًا، فقد تحتاج إلى بدء الأمر كله.
تطبيق Mematic
بمجرد فتح Mematic، ستحصل على العديد من قوالب meme الافتراضية، يمكنك أيضًا تحديد Free STYLE إذا كنت ترغب في إنشاء تنسيق meme مخصص بالكامل.
اختر واحدة من الميمات الافتراضية، أو قم بتحميل صورتك الخاصة، واضغط فوق Captions في الجزء السفلي لإضافة نص أو صورة أخرى أو علامة مائية، تتيح لك الخلفية تغيير حجم الصورة وموضعها وإضافة عوامل تصفية أو تصحيحات للألوان.
بمجرد اكتمال الميم الخاص بك، اضغط فوق تصدير ثم حفظ، وسيتم تنزيل الميم الخاص بك في ألبوم الكاميرا بهاتفك، حيث يمكنك عرضها أو مشاركتها مثل أي صورة أخرى.