شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية إنهاء تطبيق ما باستخدام iOS 14 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حتى تطبيقات iOS تسيء التصرف أحيانًا - يمكن أن تتعطل أو تتوقف عن العمل بأي طريقة أخرى، إذا كنت مستخدمًا جديدًا لنظام التشغيل iOS ، أو لم يحدث هذا من قبل، فقد لا تعرف كيفية إنهاء التطبيق فعليًا (بدلاً من مجرد تمريره خارج الشاشة).

إليك كيفية إنهاء تطبيق ما باستخدام iOS 14 وفقا لما نقله موقع the verege.

افتح App Switcher إما عن طريق التمرير لأعلى من أسفل الشاشة ثم التوقف مؤقتًا في المنتصف ، أو (إذا كان لديك زر الصفحة الرئيسية) الضغط مرتين على زر الصفحة الرئيسية.

سترى عرضًا متداخلًا لجميع تطبيقاتك المفتوحة.

اسحب إلى اليمين أو اليسار حتى تجد التطبيق الذي تريد الخروج منه.

اسحب لأعلى في التطبيق.

لسوء الحظ، لا توجد أي طريقة لإغلاق جميع تطبيقاتك في وقت واحد، إذا كنت ترغب في ذلك - فسيتعين عليك ببساطة سحبها من واحدة تلو الأخرى.

إذا لم يؤدِ تمرير التطبيق سريعًا إلى حل المشكلة ، فقم بإغلاق هاتفك بالضغط مع الاستمرار على الزر الجانبي وأي من زري الصوت حتى تظهر أشرطة التمرير.

"اسحب لإيقاف التشغيل" إلى اليمين. (إذا كان لديك iPhone به زر الصفحة الرئيسية ، فاضغط مع الاستمرار على الجانب أو زر Sleep / Wake).