شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق Tinder يسمح بحظر الأشخاص باستخدام أرقام هواتفهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسمح لك Tinder أخيرًا بتجنب جميع صديقاتك، وأصدقائك، وزملائك، وأقاربك، وأي شخص آخر قد لا ترغب في مواجهته على تطبيق مواعدة، وأعلنت الشركة أنها ستبدأ في السماح للأشخاص بحظر جهات اتصال هواتفهم.

يمكن للباحثين عن الرومانسية الوصول إلى الميزة من إعداداتهم، ضمن قائمة "حظر جهات الاتصال"، حيث يمكنهم تحديد جهات الاتصال التي يرغبون في حظرها - مما يعني أن هؤلاء الأشخاص لن يظهروا لهم ، والعكس صحيح.

يمكن للمستخدمين إما تحميل قائمة جهات الاتصال الكاملة الخاصة بهم إلى Tinder أو إضافتها بشكل فردي. يقول Tinder إنه لن يخزن جهات اتصال الجميع - فقط تلك التي اختاروا حظرها - ويمكن للأشخاص إلغاء حظر أو إلغاء الاتصال بقائمة جهات الاتصال الخاصة بهم في أي وقت. لن يتم إعلام جهات الاتصال المحظورة بأنه تم حظرها. بالطبع، لا توجد طريقة سهلة لمعرفة ما إذا كان لدى شخص سابق أو شخص آخر غير ذي قيمة حتى حساب Tinder ، إنه إجراء وقائي أكثر، وإذا قام شخص محظور بتغيير رقم هاتفه وانضم إلى Tinder ، فسيظل حسابه يظهر.

لقد أراد الناس تجنب احتمال حدوث سباق رقمي محرج إلى الأبد ، وهذا قد يمنحهم ، في النهاية ، فرصة قتال للقيام بذلك. ومع ذلك ، فإنه يشعر أيضًا بالتأخر سنوات. لا أعرف لماذا استغرق Tinder وقتًا طويلاً لإطلاق هذا ، ولكن آمل ألا يضطر المستخدمون الجدد إلى معرفة بؤس مواجهة أحدهم السابقين على Tinder مرة أخرى.