شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذا السبب علقت نيجيريا عمليات تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الحكومة النيجيرية، عبر وزارة الإعلام والثقافة، قرارها تعليق عمليات منصة التواصل الاجتماعي تويتر في البلاد وفقا لما نقله موقع TechCrunch. و البيان الذي أدلى به وزير الإعلام والثقافة ، لاي محمد ، ووقع عليه مساعده الإعلامي سيجون أدييمي ، قد يرى أن الاتصالات في البلاد تمنع النيجيريين من استخدام تويتر.

إليكم نص البيان الصادر عن الوزارة وفقا لما نقله موقع TechCrunch:

علقت الحكومة الفيدرالية إلى أجل غير مسمى عمليات خدمة المدونات الصغيرة والشبكات الاجتماعية Twitter في نيجيريا. وأعلن وزير الإعلام والثقافة ، الحاج لاي محمد ، التعليق في بيان صدر في أبوجا، مستشهداً بالاستخدام المستمر للمنصة للأنشطة التي من شأنها تقويض وجود الشركات في نيجيريا.

وقال الوزير إن الحكومة الفيدرالية وجهت أيضًا لجنة البث الوطنية (NBC) للبدء على الفور في عملية ترخيص جميع عمليات OTT ووسائل التواصل الاجتماعي في نيجيريا.

الإعلان هو تتويج للأحداث التي وقعت في الأسبوع الماضي. حيث حذف موقع تويتر تغريدات ومقاطع فيديو للرئيس محمد بخاري وهو يهدد بمعاقبة طائفة تسمى IPOB في الجزء الجنوبي الشرقي من البلاد بعد أن ألقى باللوم عليهم في هجمات على المباني الحكومية. ثم أشار إلى أحداث الحرب الأهلية في نيجيريا في الستينيات ، والتي بدت وكأنها تسيء إلى العديد من النيجيريين.

قال بوهاري ، الذي كان رئيس دولة في البلاد في الثمانينيات وخدم في الجيش ضد الانفصاليين ، إن الشباب النيجيري في الجزء الجنوبي الشرقي من البلاد كانوا أصغر من أن يتذكروا الأحداث المروعة التي وقعت خلال الحرب.

ووفقا له ، من المرجح أن تتجه أنشطة الانفصاليين الحاليين نحو الحرب. ومن ثم كان من المبادر إيقافهم بالقوة مسبقًا.

قال: "أولئك منا في الحقول لمدة 30 شهرًا ، والذين مروا بالحرب ، سيعاملونهم باللغة التي يفهمونها".

اختار Twitter حذف التغريدة بعد انتهاكها لسياسة السلوك المسيء والعديد من الدعوات من قبل النيجيريين لإزالتها بحسب التقرير. كما علق تويتر حساب الرئيس وتركه في "وضع القراءة فقط" لمدة 12 ساعة.

بعد قرارها دعا السيد محمد عملاق وسائل التواصل الاجتماعي قائلاً إن قراره متحيز وقال إن الرئيس له الحق في التعبير عن أفكاره بشأن الأحداث التي تؤثر على البلاد. كما أثار الشكوك حول نية المنصة في البلاد. قد يكون لتويتر قواعده الخاصة انها ليست قاعدة عالمية. إذا شعر السيد الرئيس في أي مكان في العالم بالسوء الشديد والقلق بشأن الموقف ، فهو حر في التعبير عن مثل هذه الآراء مهمة تويتر في نيجيريا مشبوهة للغاية حسبما نقل التقرير.

وشرعت نيجيريا في تعليق عمليات المنصة في البلاد. وبينما ليس لدى Twitter أي مكاتب في البلد ، لا يزال من الممكن تنفيذ هذا الإعلان. وعلى الرغم من عدم وجود أي حظر على وسائل التواصل الاجتماعي حتى الآن.

ونقل TechCrunch في رسالة بريد إلكتروني عن Twitter الذي افتتح مؤخرًا أول مكتب أفريقي له في غانا ، "الإعلان الذي أصدرته الحكومة النيجيرية بأنها علقت عمليات Twitter في نيجيريا قائلة" أمر مقلق للغاية، نحن نحقق في الأمر وسنقدم تحديثات عندما نعرف المزيد ".