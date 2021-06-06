شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تشغيل أو إيقاف تشغيل الإشعارات الصوتية فى Zoom والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتوى Zoom على ميزة "جرس التنبيهات" التى تُصدر نغمة عندما ينضم شخص ما إلى مكالمة جماعية أو يغادرها تمامًا مثلما يحدث عندما يصل شخص ما إلى منزلك ويقرع الجرس لتنبيهك بوصوله، وعلى الرغم من أهمية هذه الميزة، فقد تبدأ فى بعض الأحيان فى إثارة أعصابك خاصة عندما تكون جزءًا من اجتماع Zoom وينضم الأشخاص إلى الاجتماع ويغادرونه، وإذا كان هذا هو الحال معك وتبحث عن طريقة لإيقاف تشغيل الإشعار، فإليك الخطوات التى من المفترض أن تتبعها:

1. افتح Zoom على الكمبيوتر المحمول الخاص بك وقم بتسجيل الدخول

2. انقر فوق الرمز الشخصى الخاص بك فى الزاوية اليمنى العليا

3. حدد "الإعدادات" ثم توجه إلى أسفل الصفحة وانقر على "عرض المزيد من الإعدادات".

4. سيؤدى هذا إلى إعادة توجيهك إلى صفحة إعدادات جديدة قائمة على المستعرض

5. انقر فوق الاجتماع فى العمود الأيسر وانتقل لأسفل إلى إشعار الصوت عندما ينضم شخص ما أو يغادر

6. قم بإيقاف تشغيل التبديل

بمجرد إيقاف تشغيل التبديل، لن يتم إعلامك بعد ذلك عندما يغادر شخص ما اجتماعًا أو ينضم إليه.