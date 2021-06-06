شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نيوزيلندا توقع اتفاقيات أرتميس لاستكشاف القمر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت نيوزيلندا على اتفاقيات أرتميس التي تقودها ناسا لاستكشاف القمر بواسطة البشر، حيث تحث نيوزيلندا على إحراز تقدم في الاستدامة في التعدين الفضائي، وأصبحت الدولة رقم 11 في جميع أنحاء العالم التي توقع على الاتفاقيات.

وفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، وقع بيتر كرابتري، رئيس وكالة الفضاء النيوزيلندية، على الاتفاقية خلال حفل يوم الاثنين في ويلينجتون بنيوزيلندا.

قال ستيوارت ناش، وزير التنمية الاقتصادية النيوزيلندي، في بيان حكومي صادر عن بلاده، إن "اتفاقيات أرتميس تمكننا من الاستعداد للفرص الاقتصادية والتجارية المستقبلية بالإضافة إلى تلبية أهداف السياسة الخارجية".

تشتهر نيوزيلندا في مجتمع الفضاء باستضافتها منصة الإطلاق الأولية لشركة Rocket Lab الأمريكية في شبه جزيرة ماهيا.

أطلقت الشركة، المتخصصة في إرسال مجموعات من الأقمار الصناعية الصغيرة إلى الفضاء، 20 صاروخ إلكترون بنجاح كبير، على الرغم من أنها تتعافى من فشل الإطلاق في مايو.

لم تقدم نيوزيلندا أي توجيه محدد حتى الآن بشأن ما ستسهم به في معاهدة أرتميس، وصرحت الدولة بأنها وقعت على اتفاقيات أرتميس للتأكيد على الحاجة إلى إدارة متأنية لموارد الفضاء على القمر؛ تخطط ناسا لاستخراج الثرى القمري من أجل المياه للسماح باستقرار سطح القمر على المدى الطويل باستخدام الموارد المحلية.

وقال مدير ناسا بيل نيلسون في بيان للوكالة حول الموقع الجديد، إن نيوزيلندا كانت من بين ثماني دول ساعدت في صياغة المبادئ التي تم تبنيها في اتفاقيات أرتميس".

ولكن مع ذلك، لم توقع نيوزيلندا مع المجموعة الأولية المكونة من ثماني دول في عام 2020، ولم يتم الكشف عن أسباب التأخير.

أصبحت نيوزيلندا الآن الدولة الحادية عشرة المشاركة، حيث انضمت إلى الاتفاقيات أستراليا وكندا وإيطاليا واليابان ولوكسمبورج وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة وأوكرانيا والولايات المتحدة.