شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شكاوى حول تأثير تحديث iOS 14.6 الجديد على عمر البطارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشتكي مستخدمو أيفون الذين قاموا بتثبيت تحديث برنامج أبل الجديد "iOS 14.6"، من أنه يستنزف البطارية بالكامل في غضون ساعات، فإن منتدى مجتمع أبل مليء بالشكاوى حول التحديث، الذي أصدرته أبل للمستخدمين في 24 مايو، ونشر أحد المستخدمين في المنتدى الرسالة التالية: "عمر بطاريتي على iOS 14.6 سىء جدا، فما الذي يمكن فعله لإصلاحه؟"، وأضاف آخر: "لم أر هذه البطارية تستنزف من قبل.. هذه حقا قضية خطيرة! ".

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن المستخدمين كشفوا أن بعض هواتف أيفون استنزفت تمامًا في أقل من ساعتين، فقال شخص آخر لديه أيفون 7: "الوضع سيء للغاية لدرجة أنني لا أستطيع العمل مع iPhone 7 لمدة ساعتين ونفد شحنه".

لجأ المستخدمون أيضًا إلى تويتر لتسجيل استياءهم، فقال أحد المستخدمين لشركة أبل، "بعد تحديث 14.6 iphone SE البطارية تستنزف بسرعة كبيرة.. يرجى محاولة حل مشكلة البطارية هذه"

قال آخر لـAppleSupport: "لقد قمت بتثبيت iOS 14.6 والآن تستنزف بطاريتي في غضون ساعات قليلة ويصبح الهاتف ساخنًا.. ما العمل؟'

وظهرت هذه المشكلة بشكل أكبر فى الإصدارات القديمة مثل iPhone SE و iPhone 6S، وكذلك في iPhone SE 2، التى لم تكن قديمة، حيث تم إصدارها العام الماضي فقط، حيث تنتهى البطارية في ساعات قليلة، أما باقى الإصدارات الأحدث فستهتلك البطارية بشكل سريع ولكن ليس بالطريقة التي تحدث في هذه الإصدارات.