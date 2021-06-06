شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: موظفى Apple يقاومون العودة إلى المكاتب برسالة داخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقاوم موظفو Apple سياسة جديدة تتطلب منهم العودة إلى المكتب ثلاثة أيام في الأسبوع بدءًا من أوائل سبتمبر. يقول الموظفون إنهم يريدون نهجًا مرنًا حيث يمكن لأولئك الذين يرغبون في العمل عن بُعد القيام بذلك، وفقًا لرسالة داخلية نقلها موقع The Verge.

تقول الرسالة: "نود أن ننتهز الفرصة للتعبير عن قلق متزايد بين زملائنا". "إن سياسة العمل المرنة عن بُعد / الموقع الخاصة بشركة Apple ، والتواصل حولها ، قد أجبرت بالفعل بعض زملائنا على الاستقالة. بدون الشمولية التي توفرها المرونة ، يشعر الكثير منا أنه يتعين علينا الاختيار بين مجموعة من عائلاتنا ، ورفاهيتنا ، وتمكيننا من القيام بأفضل أعمالنا ، أو أن نكون جزءًا من Apple ".

تأتي هذه الخطوة بعد يومين فقط من إرسال تيم كوك ملاحظة إلى موظفي شركة أبل يقول فيها إنهم سيحتاجون إلى العودة إلى المكتب أيام الاثنين والثلاثاء والخميس بدءًا من الخريف.

يمكن لمعظم الموظفين العمل عن بعد مرتين في الأسبوع. يمكن أيضًا أن تكون بعيدة لمدة تصل إلى أسبوعين في السنة في انتظار موافقة لذلك.

وتابع: إنه تخفيف للقيود مقارنة بثقافة الشركة السابقة لشركة Apple ، والتي اشتهرت بعدم تشجيع الموظفين على العمل من المنزل قبل انتشار الوباء. ومع ذلك فهو لا يزال أكثر تحفظًا مقارنة بعمالقة التكنولوجيا الآخرين. أخبر كل من Twitter و Facebook الموظفين أنه يمكنهم العمل من المنزل إلى الأبد ، حتى بعد انتهاء الوباء.

انقسام واضح بالنسبة لبعض العاملين في Apple ، فإن السياسة الحالية لا تذهب بعيدًا بما يكفي ، وتُظهر فجوة واضحة بين كيفية رؤية المديرين التنفيذيين والموظفين في Apple للعمل عن بُعد.

تقول الرسالة: "على مدار العام الماضي ، لم نشعر في كثير من الأحيان بأننا غير مسموعين ، ولكن في بعض الأحيان تم تجاهلنا بشكل نشط". "رسائل مثل ،" نعلم أن الكثير منكم حريص على إعادة الاتصال شخصيًا بزملائهم في المكتب "، مع عدم وجود رسائل تعترف بوجود مشاعر متناقضة بشكل مباشر بيننا ، وتشعر بالرفض، افصل بين الطريقة التي يفكر بها الفريق التنفيذي في العمل عن بُعد / العمل المرن من حيث الموقع والتجارب الحية للعديد من موظفي Apple ".

بدأت الرسالة ، الموجهة إلى تيم كوك ، في قناة سلاك لـ "دعاة العمل عن بُعد" التي تضم ما يقرب من 2800 عضو. شارك حوالي 80 شخصًا في كتابة المذكرة وتحريرها.

يقول موظفو Apple إن تبني العمل عن بعد أمر بالغ الأهمية لتنوع الشركة وجهود الشمول. "لكي يعمل الإدماج والتنوع ، علينا أن ندرك مدى اختلافنا جميعًا ، ومع هذه الاختلافات ، تأتي احتياجات مختلفة وطرق مختلفة للنمو" كما يقولون.