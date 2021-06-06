شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: معرض WWDC 2021 .. أبرز 8 منتجات قد تعلن عنها أبل خلال الحدث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد أبل لاستضافة WWDC مؤتمرها السنوى للمطورين اعتبارًا من 7 مايو، حيث يعد WWDC هو الحدث الذى يحصل فيه الناس على لمحة عن جميع تحديثات البرامج الجديدة القادمة إلى أجهزة أبل، وتقليديا، لا تطلق أبل أى أجهزة جديدة فى هذا الحدث ولكن من المعروف أنها تقوم باستثناء أو اثنين، لكن هل سيكون هذا هو الحال هذا العام أيضًا؟ إليك كل ما يمكن أن تتوقعه من أبل فى WWDC 2021:

iOS 15: تحديث برنامج جديد لأجهزة أيفون

ستكشف أبل عن iOS 15 فى هذا الحدث ولكن من المتوقع أن يتم طرحه فى وقت ما فى سبتمبر فقط، يأتى إصدار البرنامج الجديد بشكل عام مع أجهزة أيفون الجديدة، والتى تكون فى الغالب فى سبتمبر من كل عام، وقد تحصل iMessages على عدد كبير من الميزات الجديدة وقد تشهد الإشعارات أيضًا تجديدًا مع iOS 15.

iPadOS 15: ميزات برمجية جديدة لجهاز iPad

مع iPadOS 15، من المتوقع أن تقوم أبل بإصلاح الشاشة الرئيسية، وقد يحصل المستخدمون على خيار وضع الأدوات فى أى مكان على الشاشة، وفى أبريل، طرحت شركة أبل جهاز iPad Pro الذى يعمل بنظام M1، لذلك يمكننا أن نتوقع بعض الميزات للاستفادة من المعالج القوي.

macOS: سيحصل MacBook و iMac و Mac mini على ترقية للبرنامج

لا يُعرف سوى القليل جدًا عما يمكن توقعه من macOS هذا العام، حيث كانت الشائعات هادئة بشأن هذا الأمر وقد لا نرى إصلاحًا شاملًا لنظام macOS فى عام 2021.

watchOS 8: الميزات الصحية لـ ساعة أبل

مثل macOS، كانت الشائعات هادئة إلى حد ما بشأن watchOS، لكن يمكننا بالتأكيد توقع مجموعة من الميزات الصحية الجديدة التى ستصل إلى أبل Watch.

TVOS: ترقية البرنامج لجهاز أبل TV

لا يُعرف سوى القليل عما يمكن توقعه من TVOS، وسيتعين علينا الانتظار حتى الكلمة الرئيسية فى 7 يونيو لنرى ما الذى تمتلكه أبل فى جعبتها من أجل TVOS.

"Mystery" HomeOS: برنامج جديد تمامًا من أبل

هذه شائعة سطحية تستند إلى قائمة وظائف أبل - والتى أزلتها الشركة لاحقًا - ولكن قد يتم تشغيل نظام أساسى جديد لبرامج أبل TV و HomePod، وقد يكون من المبكر الإعلان عن ذلك، لكن أبل قد تفاجئنا.

ماك بوك برو الجديد

بشكل عام، WWDC هو كل شيء عن البرامج ولكن فى الماضى فاجأت أبل عددًا قليلاً من الأشخاص من خلال إطلاق أداة أو اثنتين، وتشير شائعات هذا العام إلى أنه قد يكون جهاز MacBook Pro مقاس 14 بوصة أو 16 بوصة، وتشير الشائعات إلى أن المنافذ الموجودة على MacBook يمكن أن تشهد تجديدًا ويمكن أن تحتوى على معالج جديد أيضًا.

معالج آبل جديد لأجهزة ماك

تشير الشائعات إلى أن شركة أبل كانت تعمل على معالج جديد لأجهزة Mac، تشير بعض التسريبات إلى أنه قد يطلق عليه M2 أو M1X ويمكن أن يجلب ترقيات كبيرة لمعالج M1، الذى تم إطلاقه فى نوفمبر 2020.