تكنولوجيا: سامسونج تكشف عن مكنسة Bespoke Slim اللاسلكية بسعر 495 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت العملاق الكوري اليوم عن مكنسة Bespoke Slim اللاسلكية التي تتميز بتصميم نحيف، وتنطلق بسعر 495 دولار.

يأتي الإصدار الجديد من مكنسة سامسونج اللاسلكية بعد إصدارات الشركة السابقة من سلسلة Bespoke، حيث ينطلق الإصدار الجديد Bespoke Slim بآداء أفضل يدعم الشفط بقوة أكبر بقدرة 150W.

ويتضمن محرك مكنسة Bespoke Slim اللاسلكية ثلاثة من براءات إختراع من سامسونج في تصميم المحرك، حيث يدعم آداء أكثر قوة في الشفط، مع تصميم نحيف وخفيف الوزن للمكنسة الكهربائية اللاسلكية.

كما تتميز Bespoke Slim بكفاءة أعلى في الآداء مقارنة بالإصدار السابق، حيث يدعم المحرك سرعة أعلى بنسبة 20% مقارنة بإصدار سامسونج السابق.

وتدعم Bespoke Slim تنظيف الأسطح الملساء عبر فرشات بتصميم نحيف والتي تدعم 1500 دورة في الدقيقة، لدعم التنظيف بكفاءة أعلى في الزوايا، وتستمر بطارية المكنسة اللاسلكية بعمر شحن يصل إلى 50 دقيقة من التنظيف في الوضع العادي.

بينما تدعم البطارية عمر شحن يصل إلى 25 دقيقة في الإستخدام المكثف، كما يدعم نمط MAX المستخدم بعمر شحن 5 دقائق، حيث يمكن لهذا النمط أن يدعم إزالة الأتربة دون الحاجة للإنحناء، ويمكن لشاشة Stardust LED أن تدعم المستخدم في مراقبة حالة البطارية وحالة المكنسة.

ومن المقرر أن تنطلق المكنسبة بضمان مدى الحياة للإصلاح المجاني وتغيير تكوينات المكنسة بشكل مجاني، على أن يقدم هذا الضمان بتكلفة إضافية، حيث تنطلق Bespoke Slim بسعر يبدأ من 495 دولار، أو 593 دولار للحزمة كاملة.

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