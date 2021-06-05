تكنولوجيا: إعلان تشويقي يكشف عن كاميرة ثلاثية في هاتف vivo Y73

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة vivo إعلان تشويقي اليوم كشف عن تصميم هاتف vivo Y73 الذي يضم إعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية.

قدمت شركة vivo هاتف Y73s خلال شهر أكتوبر من العام الماضي، ومن جديد تستعد الشركة لإطلاق إصدار جديد من السلسلة بعنوان Y73، وهو ما أكد عليه إعلان تشويقي نشر من الشركة على تويتر اليوم.

وتستعرض الصور التي تظهر في الإعلان التشويقي التصميم المميز لهاتف vivo Y73 من الجهة الخلفية، والذي يتميز بتصميم مختلف عن الإصدار السابق vivo Y73s، حيث تأتي الكاميرة بشكل مختلف مع إعدادات ثلاثية، وهو تصميم أقرب لكاميرة هاتفي X60 وX60 Pro.

ولقد كشف تقرير نشر مؤخراً عن بعض من مواصفات vivo Y73 الذي يأتي بمعالج Helio G95، وشاشة AMOLED بحجم 6.44 إنش وجودة عرض FullHD Plus، كما تتضمن الشاشة مستشعر للبصمة.

أيضاً ينطلق vivo Y73 بنظام تشغيل Android 11 مع واجهة FuntouchOS 11.1، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت.

وفي الكاميرة الخلفية يضم الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 4000 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 33W.

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