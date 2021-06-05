تكنولوجيا: سامسونج تستعد لإطلاق الإصدار الخاص Galaxy M21 Prime في الهند

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات على خطط شركة سامسونج لإطلاق الإصدار الخاص Galaxy M21 Prime في السوق الهندي خلال الفترة القادمة.

قدمت سامسونج هاتف Galaxy M21 في السوق الهندي خلال العام الماضي، ولقد أكدت العديد من التسريبات على أن العملاق الكوري إعتمدت بالفعل إصدارها الجديد Galaxy M21 Prime في عدة جهات إستعداداً للإعلان المرتقب.

ولقد رصد الهاتف في منصة جوجل بلاي، وفي قاعدة بياتات BIS في الهند، أيضاً من المقرر أن يأتي الهاتف بعرض مجاني لفترة محدودة للإشتراك في خدمة Prime من أمازون.

أيضاً من المقرر أن ينطلق هاتف Galaxy M21 Prime بتطبيقات أمازون مثبتة بشكل مسبق على الهاتف، كما يأتي الهاتف بالكثير من مواصفات الإصدار الرئيسي Galaxy M21، ومن المتوقع أن تكشف سامسونج لاحقاً عن الموعد الرسمي للإعلان على الهاتف.

المصدر

اعلان





