شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تعيد إطلاق منتج سبق إلغاؤه فى 2019 .. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نادرًا ما يكون إطلاق أحد منتجات أبل "أمرًا غامضًا"، ولكن هذا بالضبط ما حدث مع شاحن أبل AirPower، حيث كان من المفترض أن يكون شاحن AirPower بمثابة جهاز شحن لاسلكيًا قادرًا على شحن iPhone وأبل Watch وAirPods معًا، إلا أنه أوقفت شركة آبل المنتج رسميًا، لكن هناك شائعات تقول إنه قد يتم إحياؤه.

ووفقًا لتقرير صادر عن Bloomberg: "لا تزال أبل تستكشف شاحنًا لاسلكيًا فى المستقبل يعمل بشكل مشابه لشاحن AirPower، وهو عبارة عن قطعة شحن مصممة لتشغيل iPhone و أبلWatch و AirPods فى وقت واحد."

ولا يقتصر الأمر على أن التقرير يذكر أيضًا أن أبل"تحقق" فى طرق الشحن اللاسلكى الأخرى أيضًا، حيث يذكر التقرير أن هذه الأساليب يمكن أن تعمل على "مسافات أكبر من الاتصال الاستقرائي"، وبالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية، ظهرت حصيرة AirPower لأول مرة فى عام 2017 أثناء إطلاق iPhone X.

وقد ترددت الشائعات ذهابًا وإيابًا حول إطلاق حصيرة AirPower لمدة عامين تقريبًا، ومع ذلك، فى عام 2019، أعلنت شركة أبلرسميًا أنها تقتل المنتج، وقال دان ريتشيو، نائب الرئيس الأول لشركة أبللهندسة الأجهزة، فى مارس 2019، "لقد خلصنا إلى أن AirPower لن تحقق معاييرنا العالية وألغينا المشروع."

وفى العام الماضي، اقترح جون بروسر، مدير شركة أبل، أن شركة أبلربما تعمل على إحياء المنتج، ولكن فى أكتوبر 2020، زعمت شركة Prosser أن المنتج "ميت" مرة أخرى، وقد "تمت إزالة جميع نماذج / اختبارات AirPower من الجدول الزمنى لعام 2021، وتشك المصادر فى أنه سيتم استردادها مرة أخرى مرة أخرى.