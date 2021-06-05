شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جاك دورسي يثير الجدل بشأن إنشاء محفظة بيتكوين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس التنفيذي لشركة سكوير Square، جاك دورسي، إن الشركة تبحث في بناء محفظة بيتكوين فعلية من شأنها أن تمنح المستهلكين سيطرة أكبر على العملة المشفرة التي يمتلكونها، كذلك يقترح دورسي طريقة جديدة للمستخدمين لتخزين عملات بيتكوين بحيث لا تتحكم فيها Square أو أي شركة أخرى وفقا لما نقله موقع the verege.

يأتى ذلك فيما تم إطلاق Twitter Blue - أول منتج اشتراك للشبكة الاجتماعية يضيف زر تراجع إلى التغريدات من بين الإضافات الثانوية الأخرى مثل تغيير لون الرموز وإضافة مجلدات للإشارات المرجعية. ويقتصر الأمر على كندا وأستراليا في الوقت الحالي، ولكنه جذب الانتباه بالفعل لافتقاره إلى الميزات التي قد يكون الناس على استعداد لدفع ثمنها على تويتر ، مثل عدم وجود إعلانات أو أدوات أفضل للتعامل مع المضايقات.

مما يجعل موضوع جاك دورسي الرئيس التنفيذي لتويتر، بعد يوم من إطلاق المنتج ، مثيرا للجدل إلى حد ما. لاسيما عندما يتحدث عن البتكوين ويط خدمات أخرى بتناول اليد.

ووفقا لتقرير the verege فإن صنع منتج في العلن يهدف أن يكون شاملاً ومفتوح المصدر، فبالنسبة ل Square تستثمر بالفعل بشكل كبير في العملة. كما هو الحال مع معظم الأشياء التي يغردها الأشخاص ، من الأفضل اعتبار ذلك بمثابة تفكير بعيد المنال بدلاً من إعلان منتج رسمي.

أصدرت Dorsey تصريحات مماثلة عبر خيط Twitter - مثل تمويل نسخة لامركزية من Twitter - والتي لم تحقق سوى قدر ضئيل من التقدم العام منذ أن تم تغريدها في الأثير.