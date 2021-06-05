إلغاء الإعلانات.. ميزة جديدة من غوغل لمستخدمي”أندرويد”

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 يونيو 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

قالت شركة ”غوغل“ الأمريكية، أنها ستسمح بإلغاء الاشتراك في تتبع الإعلانات لمستخدمي ”أندرويد“ على غرار ”أبل“، ولكن ليس بالطريقة الصريحة نفسها التي قامت بها أبل.

وذكرت الشركة، وفق موقع ”غيسمارينا“، أنه بدءا من Android 12، لن يتمكن المطورون من الوصول إلى معرف إعلانات المستخدم، والذي يتم استخدامه لتتبع تحركات المستخدم وعاداته واستخداماته.

وتم تزويد هواتف أندرويد بخيار إلغاء الاشتراك في تخصيص الإعلانات من خلال الذهاب إلى الإعدادات، ثم اختيار Google ثم الإعلانات.

ومن المقرر أن يبدأ التغيير في أواخر عام 2021 على الأجهزة التي تعمل بنظام Android 12، وفي أوائل عام 2022 لجميع الأجهزة التي تدعم خدمات Google Play.

وكانت شركة ”أبل“ أجرت تغييرا كبيرا على نظام iOS 14.5، حيث أضافت ميزة ”الشفافية في تتبع التطبيقات“، والتي تتطلب من مطوري التطبيقات إذنا لتتبع معلومات المستخدم للإعلانات المخصصة، في خطوة تهدف لمنح العملاء مزيدا من الخصوصية والشفافية عندما يتعلق الأمر بجمع البيانات.

وتلقت هذه الميزة التي اتبعتها ”أبل“ معارضة كبيرة من ”فيسبوك“، الذي يبيع الإعلانات ويجمع البيانات من مستخدميه من خلال التطبيق، وأطلق فيسبوك حملة باسم الشركات الصغيرة؛ لإقناع المستخدمين بالسماح بالتتبع.