الكشف عن مواصفات الهاتف الذكي الجديد Vivo Y75 5G

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 يونيو 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

أفادت تقارير تقنية، بأن شركة فيفو الصينية، تستعد لإطلاق هاتف ذكي جديد ضمن سلسلة Y، الذي من المتوقع أن يحمل اسم فيفو واي 75 فايف جي – Vivo Y75 5G.

وتم رصد هاتف فيفو Vivo Y75 5G، اليوم السبت، على منصة اختبار الأداء ”جيك بنش“، قبيل إطلاقه رسميا؛ ما كشف عن بعض مواصفاته الرئيسية.

ووفقا لموقع ”ماي سمارت ديفايس“، يأتي الهاتف برقم طراز V2060، ويبدو أنه سيعمل بمعالج Snapdragon 480 من كوالكوم، مدعوما بذاكرة وصول عشوائي (RAM) 8 غيغابايت.

يعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 11 مع واجهة Funtouch OS 11. ومن المتوقع أن تطلق فيفو نسخة أخرى من نفس الهاتف بذاكرة وصول عشوائي (RAM) 6 غيغابايت.

وسجل هاتف Vivo Y75 5G 524 نقطة الاختبارات أحادية النواة، و1754 نقطة في الاختبارات متعددة النواة.

وحتى الآن لم تكشف أي مصادر عن سعة تخزين هاتف Vivo Y75 5G، ولكن من المتوقع أن تصل إلى 256 غيغابايت، فضلا عن توفير الشركة لعدة خيارات تخزين.

أما بالنسبة للكاميرات، فتظل قدرات هاتف Vivo Y75 5G على التصوير مجهولة إلى الآن.