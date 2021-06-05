تكنولوجيا: تحديث تجريبي يسمح لمستخدمي يوتيوب بالمشاهدة في وضع الشاشة الكاملة أثناء عرض التعليقات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تختبر جوجل مراجعة قسم التعليقات لإصدار أندرويد من يوتيوب، إذ ستسمح للمستخدمين بعرض التعليقات وتمريرها على هواتف أندرويد حتى مع وضع الشاشة الكاملة.

ففي السابق، لم يتمكن المستخدمون من قراءة التعليق مع وضع الشاشة الكاملة بسبب عدم وجود مساحة كافية. والآن مع التحديث، يتم تصغير الفيديو للسماح للمستخدمين بمشاهدة المحتوى أثناء ظهور التعليقات على لوحة منزلقة.

بعد عرض جميع التعليقات التي قد يهتم المستخدم بقراءتها، فإن التمرير السريع لأسفل على الشاشة من أعلى اللافتة سيخفي هذه التعليقات وبمجرد تمريرها بعيدًا تعود الشاشة إلى حجمها المعتاد.

كما يمكنك أيضًا قراءة التعليقات ومشاهدة مقطع فيديو في نفس الوقت إذا كنت تشاهد الفيديو في الوضع الرأسي.

لا يزال التحديث تحت قيد الاختبار، وإذا نجح بالفعل فمن الممكن ان تطلقه جوجل إلى جميع مستخدمي يوتيوب على أندرويد.

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