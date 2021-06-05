تكنولوجيا: تحديث جديد يسمح لك باختيار محور خلفية ويدجات جوجل الخاصة بنظام iOS

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في العام الماضي عندما أصدرت شركة أبل نظام تشغيل iOS 14، فقد جاء معه عناصر واجهة المستخدم (ويدجات) على غرار أندرويد والتي يمكن وضعها في أي مكان تقريبًا على الشاشات الرئيسية بهواتف آيفون.

وتقدم جوجل الآن خلفيات ذات محاور مختلفة بما في ذلك خيار واحد من شأنه تغيير صورة الخلفية يوميًا، وهذا لجعل ويدجات تطبيق جوجل لنظام iOS أكثر جاذبية. وتحتوي ويدجات جوجل على متغيرين مختلفين، بما في ذلك مربع صغير 1 × 1 يسمح لك بالنقر فوق اسم ما تبحث عنه.

وينطبق التحديث مع الإصدارات الأكبر من الويدجات، حيث يوجد حقل البحث وخيارات بالجزء الأسفل للبحث الصوتي والعدسة ووضع التصفح المتخفي.

لتثبيت ويدجات جوجل، ابحث عن أي منطقة فارغة بشاشة آيفون واضغط عليها لفترة طويلة حتى تبدأ جميع التطبيقات بالاهتزاز. ثم اضغط على زر “+” بالجزء العلوي الأيسر من الشاشة وفي البحث اكتب “Google”.

تحت عنوان “بحث” سترى المربع 1×1 الأصغر، قم بالتمرير إلى اليسار لرؤية الإصدار الأكبر ثم اضغط على الزر الأزرق “إضافة عنصر واجهة مستخدم” أسفل الشاشة.

ولتخصيص خلفية الويدجت، افتح تطبيق جوجل وانقر على الصورة الرمزية لملفك الشخصي في الزاوية اليمنى العليا، ثم انتقل إلى General > Widgets > Widget theme وستظهر لك قائمة تحتوي على سبعة خيارات.

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