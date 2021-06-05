شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أكبر معرض للألعاب فى العالم.. يعنى إيه مؤتمر E3 وما الذى تحتاج لمعرفته عنه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المقرر أن يعود مؤتمر الألعاب الشهير E3 خلال شهر يونيو الجارى كحدث رقمى بالكامل عبر الإنترنت، وفى ظل عدم وجود تفاصيل حول ما يمكن توقعه والعديد من الشائعات حول المشاركة فى الصناعة، ظهر تقرير يدعى أن بعض عناصر العرض ستوضع خلف جدار حماية، مع عروض بث مباشر مدعومة من GeForce Now.

وفى تغريدة، قالت ESA "إن عرض E3 الرقمى لعام 2021 هو حدث مجانى لجميع الحاضرين"، وأكدت فى بيان متابعة أنه "لن تكون هناك عناصر فى E3 2021 ستكون وراء نظام حظر الاشتراك غير المدفوع"، وسواء كان ذلك يمثل تغييرًا فى الخطط، أو تضييقًا للنطاق بعد التحقيق فى مناهج أخرى أو أى شيء آخر لا نعرفه تمامًا، لكن علينا الانتظار لمعرفة ما سيكون عليه عرض هذا العام بالضبط.

يذكر أنه فى 2020 قامت جمعية برامج الترفيه "Entertainment Software Association" بإلغاء مؤتمر الألعاب E3 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا COVID- 19، لكنها لا تزال ملتزمة بعقد هذا الحدث فى العام المقبل.

- معرض E3:

هو معرض سنوى للألعاب الإلكترونية، وهو اختصار لثلاثة كلمات تبدأ بحرف E وهى Electronic Entertainment Expo، وهو يستمر لمدة ثلاثة أيام، يسبقا يوم خاص لمؤتمرات الشركات الكبرى، ويجرى خلاله الكشف عن المشاريع الكبرى لشركات الألعاب، بما فى ذلك عرض الأجهزة المختلفة والألعاب الجديدة.

- تاريخ معرض E3:

قبل تأسيس المعرض، كان ناشرو الألعاب يعرضون منتجاتهم الجديدة فى معارض أخرى كمعرض الإلكترونيات الاستهلاكية، إلا أنه مع نمو سوق صناعة ألعاب الفيديو فى بداية التسعينات ظهرت الحاجة لأن يكون هناك معرض تجارى مخصص لألعاب الفيديو، وقد أقيم المعرض لأول مره بمدينة لوس انجلوس الأمريكية فى عام 1995 وما زال مستمر حتى يومنا الحالى.