تكنولوجيا: هاتف Black Shark 4 يحصل على إصدار بذاكرة جديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد أصبح لهاتف Black Shark 4 المخصص للألعاب والذي تم الكشف عنه في شهر مارس إصدار بذاكرة أعلى في الصين؛ 8 جيجابايت للذاكرة العشوائية + 256 جيجابايت للذاكرة الداخلية.

ويبلغ سعر هذا الإصدار 2999 يوان صيني (أي 470 دولار/ 385 يورو) وهو متاح للشراء من خلال موقع Black Shark الرسمي و JD.com.

جدير بالذكر ان هذا الطراز الجديد يأتي بنفس سعر إصدار 12 جيجابايت+ 128 جيجابايت، لذلك فإن قرار الشراء يعتمد على ما إذا كنت تريد المزيد من المساحة.

يتم تشغيل Black Shark 4 بواسطة معالج Snapdragon 870، ويعمل بنظام تشغيل أندرويد 11 المستند إلى واجهة JoyUI 12.5، ويتميز بشاشة 6.67 بوصة بدقة FullHD+ ومعدل تحديث 144 هرتز.

تحتوي الشاشة على ثقب للكاميرا الأمامية بدقة 20 ميجابكسل، في حين يأتي إعداد الكاميرا الخلفية بدقة 48 + 8 ميجابكسل + 5 ميجابكسل.

وعلاوةً على ذلك، يضم الهاتف بطارية بسعة 4500 مللي أمبير مع شحن 120 واط، كما يتميز Black Shark 4 أيضًا بأزرار جانبية لتحسين تجربة اللعب.

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