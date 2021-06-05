MagSafe من آبل قد تتداخل مع أجهزة القلب

دبي - يزن راشد - قالت جمعية القلب الأمريكية: إن الأجهزة المزودة بتقنية MagSafe من شركة آبل يمكن أن تتسبب في حدوث تداخل عند وضعها على الجلد أو على مقربة شديدة من أجهزة القلب، مثل أجهزة تنظيم ضربات القلب.

ووجد باحثو جمعية القلب الأمريكية أن الأجهزة المختارة من جميع الشركات الثلاث الكبرى لأجهزة القلب (Medtronic و Abbott و Boston Scientific) تتمتع بحساسية مغناطيسية.

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وكتب الباحثون في الورقة البحثية: توضح دراستنا أن وضع ارتداد المغناطيس قد يتم تشغيله عندما يتم وضع iPhone 12 Pro Max مباشرة على الجلد فوق جهاز القلب القابل للزرع، وبالتالي لديه القدرة على تثبيط العلاجات المنقذة للحياة.

واختبروا تأثير MagSafe على أجهزة القلب عن طريق وضع آيفون بالقرب من 11 جهاز تنظيم ضربات القلب ومزيل الرجفان.

وتم زرع بعض أجهزة تنظيم ضربات القلب في المرضى والبعض الآخر كان جديدًا وغير مستخدم بعد.

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وأدى وضع آيفون فوق الجلد أو قريبًا جدًا من الأجهزة إلى تداخل مغناطيسي يمكن التعرف عليه سريريًا في جميع الأجهزة الثلاثة في الجسم الحي التي تم اختبارها وفي ثمانية من أصل 11 جهازًا خارج الجسم الحي.

وكان آيفون قادرًا على تشغيل وضع الارتداد المغناطيسي عبر جهاز خارج الجسم الحي على مسافة تصل إلى 1.5 سم.

وذكرت شركة آبل في تقرير استشاري أن آيفون 12 لا يشكل خطرًا أكبر لتداخل المغناطيس عند مقارنته بالجيل الأقدم من أجهزة آيفون.

وتشير الدراسة إلى خلاف ما ذكرته آبل حيث تم إظهار استجابة المغناطيس في 3/3 حالات في الجسم الحي.

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MagSafe قد تتداخل مع أجهزة القلب:

بالمقارنة مع الجيل الأقدم من آيفون 6، لم تجد دراسة حالات استجابة مغناطيسية في حجم عينة من 148 مريضًا.

ويمكن أن يحدث التداخل المحتمل عندما يضع شخص ما جهاز MagSafe في معطف أو جيب قميص على صدره.

ويؤدي ذلك إلى سرعة غير متزامنة أو تعطيل العلاجات المضادة لتضخم القلب.

ويمكن أن يتسبب المغناطيس الخارجي القوي بدرجة كافية في حدوث مشكلات مع العديد من الأجهزة الإلكترونية القابلة للزرع في القلب. وبالتالي فإن المشكلة ليست مقصورة على تقنية MagSafe.

ويقول الباحثون: إن النتائج التي توصلوا إليها تسلط الضوء على أهمية الوعي العام فيما يتعلق بالتفاعل بين الأجهزة الإلكترونية القابلة للزرع في القلب ونموذج الهاتف الذكي الذي تم إصداره حديثًا مع إمكانية الشحن المغناطيسي.

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وينص موقع إدارة الغذاء والدواء على أن الهواتف المحمولة لا تشكل خطرًا صحيًا كبيرًا على المرضى الذين يستخدمون هذه الأجهزة. ولكنه يقر بأنه قد يكون من المستحسن اتخاذ بعض الاحتياطات.

وقامت آبل بمراجعة وثيقة دعم MagSafe الخاصة بها في شهر يناير. وتوصي مستخدمي آيفون 12 بإبقاء الجهاز بعيدًا عن الغرسات الطبية بنحو 6 إنشات على الأقل.

واقترح مؤلفو الدراسة أيضًا على المرضى استشارة أخصائي بشأن التوصيات الخاصة بهواتفهم الذكية والأجهزة الإلكترونية القابلة للزرع في القلب.

وتتوافق نتائج الدراسة مع واحدة من مجلة Heart Rhythm. التي أشارت إلى أن آيفون 12 يمكن أن يؤثر في الأجهزة الإلكترونية القابلة للزرع في القلب عند وضعه على الغرسة أو بالقرب منها.

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