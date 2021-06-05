شركات التكنولوجيا تتعاون لتحسين إضافات المتصفح

دبي - يزن راشد - قد يكون من الصعب تطوير وصيانة إضافات المتصفح، خاصة بالنسبة للإضافات التي تريد دعم أكثر من متصفح واحد.

وأسس كل من فايرفوكس وإيدج وأوبرا وغيرها واجهات برمجة تطبيقات الإضافات الخاصة بها عبر كروم.

ولكن كل متصفح يضيف تغييراته الخاصة ولا يطبق دائمًا واجهات برمجة التطبيقات الجديدة من جوجل.

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و 📣 #w3ccommunity Forming the WebExtensions Community Group https://t.co/WrPPsRt23M — W3C (@w3c) June 4, 2021 جميع صانعي المتصفحات الرئيسيين الآن على تشكيل WebExtensions Community Group، التي تهدف إلى توحيد واجهات برمجة التطبيقات والوظائف عبر جميع المتصفحات.

وأعلنت منظمة W3C في تدوينة: يسعدنا الإعلان عن إطلاق WebExtensions Community Group (WECG).

وأضافت: تقوم آبل وجوجل ومايكروسوفت وموزيلا بتأسيس مجموعة المجتمع هذه. ونحن نرحب بصانعي المتصفحات الآخرين ومطوري الإضافات والأطراف المهتمة للانضمام إلى هذا الجهد.

وتهدف المجموعة إلى جعل تطوير الإضافات أسهل، وذلك من خلال إنشاء مركز مشترك للوظائف وواجهات برمجة التطبيقات والأذونات.

ويعد تحسين الأداء والأمان، وكذلك منع إساءة الاستخدام والخصوصية من الأهداف الأخرى.

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تحسين المتصفحات:

وتتبع عملية التوحيد القياسي النمط نفسه المتبع في تطوير معايير الويب. ولكنها لن تجبر المتصفحات على تجاهل الوظائف الحصرية أو واجهات برمجة التطبيقات.

وقالت التدوينة: يستمر كل بائع متصفح في تشغيل متجر الإضافات الخاص به بشكل مستقل تمامًا. مع سياساته الفنية والمراجعة والتحرير.

وتم استخدام WebExtensions كمصطلح عام لواجهة برمجة تطبيقات إضافة كروم على مدار السنوات القليلة الماضية.

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وتبنته أوبرا عندما تحول المتصفح إلى قاعدة Chromium في عام 2013. وانتقل فايرفوكس إلى واجهة برمجة التطبيقات في عام 2017. كما أضاف سفاري دعمًا له في العام الماضي.

ومع ذلك، تختلف الأذونات وواجهات برمجة التطبيقات المتاحة بشكل كبير عبر المتصفحات المختلفة. لذلك فإن عملية التوحيد تعتبر بمثابة أخبار مهمة للمطورين.

وإذا نجحت، فيتمتع مطورو الإضافات بوقت أسهل في إنشاء الأدوات لجميع المستعرضات. ويستخدم الجهد واجهات برمجة التطبيقات الحالية كأساس مع مزيد من التفاصيل المتاحة في الميثاق.

وقالت المجموعة: نحن لا نهدف إلى تحديد كل جانب من جوانب منصة ملحقات الويب أو التطبيقات الحالية. ونريد أن تستمر المتصفحات في ابتكار وشحن واجهات برمجة التطبيقات التي قد تكون بمثابة أساس لمزيد من التحسين لمنصة ملحقات الويب.

وتتبع المستعرضات القائمة على Chromium، مثل Vivaldi و إيدج، إلى حد كبير تطبيق كروم مع بعض التعديلات إن وجدت.

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