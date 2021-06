نيجيريا تعلق عمليات تويتر

دبي - يزن راشد - أعلنت الحكومة النيجيرية، عبر وزارة الإعلام والثقافة، قرارها تعليق عمليات منصة التواصل الاجتماعي تويتر في البلاد.

ويوضح البيان، الذي أدلى به وزير الإعلام والثقافة ووقع عليه مساعده الإعلامي، أن شركات الاتصالات في البلاد تمنع النيجيريين من استخدام تويتر.

وقال البيان الصادر عن الوزارة: علقت الحكومة الفيدرالية إلى أجل غير مسمى عمليات خدمة المدونات الصغيرة والشبكات الاجتماعية تويتر في نيجيريا.

وأعلن وزير الإعلام والثقافة في بيان صدر في أبوجا عن استمرار استخدام المنصة للأنشطة التي من شأنها تقويض وجود الشركات في نيجيريا.

وقال الوزير إن الحكومة الفيدرالية وجهت أيضًا لجنة البث الوطنية NBC للبدء على الفور في عملية ترخيص جميع عمليات OTT ووسائل التواصل الاجتماعي في نيجيريا.

ويمثل الإعلان تتويجًا للأحداث التي وقعت في الأسبوع الماضي. وحذفت تويتر تغريدات ومقاطع فيديو للرئيس محمد بخاري وهو يهدد بمعاقبة منظمة انفصالية تسمى السكان الأصليون في بيافرا IPOB في الجزء الجنوبي الشرقي من البلاد.

وجاء التهديد بعد أن ألقى بخاري باللوم عليها في الهجمات على المباني الحكومية. وأشار إلى أحداث الحرب الأهلية في نيجيريا في الستينيات، التي بدت وكأنها تسيء إلى العديد من النيجيريين.

وقال بخاري، الذي كان رئيسًا للدولة في الثمانينيات وخدم في الجيش ضد الانفصاليين: إن الشباب النيجيري في الجزء الجنوبي الشرقي من البلاد كانوا أصغر من أن يتذكروا الأحداث المروعة التي وقعت خلال الحرب.

ووفقا لتصريحاته، فمن المرجح أن تتجه أنشطة الانفصاليين الحاليين نحو الحرب.

حظر تويتر:

اختارت تويتر حذف التغريدة بعد انتهاكها لسياسة السلوك المسيء والعديد من الدعوات من قبل النيجيريين لإزالتها.

وعلقت تويتر أيضًا حساب الرئيس، وتركته في وضع القراءة فقط لمدة 12 ساعة.

وفي أعقاب قرارها، تحدث وزير الإعلام والثقافة عن عملاقة التواصل الاجتماعي. وقال: إن قرارها متحيز وللرئيس الحق في التعبير عن أفكاره بشأن الأحداث التي تؤثر في البلاد.

كما أثار الشكوك حول نية المنصة في البلاد. وقال: قد يكون لتويتر قواعدها الخاصة. ولكنها ليست قاعدة عالمية. و Twitter’s Mission In Nigeria Is Suspicious, Says Lai Mohammed pic.twitter.com/6hbAKsnjVM — Channels Television (@channelstv) June 2, 2021 تويتر في نيجيريا مشبوهة للغاية.

وشرعت نيجيريا في تعليق عمليات المنصة في البلاد. مع الإشارة إلى أن شركة التواصل الاجتماعي ليس لديها أي مكاتب في البلد.

وبالرغم من عدم وجود أي حظر على وسائل التواصل الاجتماعي حتى الآن، فإن الإدارة الحالية في نيجيريا ليست غريبة عن تقييد الوصول إلى الإنترنت أو بعض المواقع الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان الحظر أحد التكتيكات المستخدمة خلال احتجاجات EndSARS التي هزت البلاد في شهر أكتوبر 2020.

وقالت تويتر: إن إعلان الحكومة النيجيرية عن تعليقها لعمليات تويتر في نيجيريا أمر مقلق للغاية. ونحن نحقق في الأمر ونقدم تحديثات عندما نعرف المزيد.

واختارت تويتر غانا لتكون مقرها الرئيسي في إفريقيا عندما اعتقد الكثيرون أن شركة التواصل الاجتماعي قد تختار نيجيريا.

