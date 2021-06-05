تيسلا تعاني بعد انخفاض حاد في المبيعات الصينية

دبي - يزن راشد - انخفضت أسهم شركة تيسلا بأكثر من 5 في المئة وذلك بعد أن قال تقرير: إن طلبيات الشركة على السيارات في الصين تراجعت بشكل حاد الشهر الماضي.

وانخفض صافي الطلبات الشهرية لشركة تيسلا في الصين إلى نحو 9800 في شهر مايو من أكثر من 18000 في شهر أبريل.

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ومن المفترض أن يكون لدى مصنع تيسلا في شنغهاي القدرة على إنتاج نحو 500000 سيارة كهربائية سنويًا للتسليم في الصين والتصدير إلى أجزاء أخرى من آسيا وأوروبا.

وتكافح شركة السيارات الكهربائية التابعة لإيلون ماسك في عمليات الاسترداد والتحقيقات المتعلقة بالسلامة في الصين.

كما أنها تتعامل مع رد فعل عنيف في العلاقات العامة هناك في أعقاب بعض حوادث السيارات البارزة وتغييرات الأسعار وشكاوى الجودة من العملاء الصينيين.

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تيسلا تعاني في الصين:

بالرغم من أن تيسلا لم تتحدث عن الآثار المحتملة لأزمة العلاقات العامة في الصين، إلا أنها تتوقع أن تكون جوهرية.

وهناك تأثيرًا ماديًا حاسمًا في العلامة التجارية لشركة تيسلا وأوامرها وعمليات التسليم للأشهر المقبلة.

ومن الصعب تحديد إلى أي مدى يكون انخفاض الطلب مدفوعًا بالمخاوف بشأن ميزات أمان تيسلا، أو المنافسة المتزايدة خاصة من شركات صناعة السيارات الصينية.

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وتقدر شركات الأبحاث أن طلبات تيسلا في الصين انخفضت بنحو 30 في المئة في شهر مايو مقارنة بشهر أبريل.

ومثلت الصين العام الماضي ثاني أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم، وذلك وفقًا لأبحاث وكالة الطاقة الدولية.

ويتوقف نمو شركة صناعة السيارات الكهربائية على المدى القريب إلى حد كبير على قدرتها على تصنيع وبيع السيارات بنجاح في الصين.

ووفقًا لتحليل قوائم الوظائف، فإن الشركة تكثف التوظيف لشغل مناصب الشؤون القانونية والحكومية في عام 2021. كما أنها تعمل بشكل عام على زيادة التوظيف في مصنعها في شنغهاي.

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وشهدت منافسة تيسلا الصينية Nio انخفاضًا في عمليات التسليم في شهر مايو حيث أثر نقص أشباه الموصلات العالمي في أعمالها.

ولكن منافسًا آخر، Xpeng، قال: إنه سلم 5686 سيارة في شهر مايو. وهو ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 483 في المئة على أساس سنوي وزيادة بنسبة 10 في المئة عن الشهر السابق.

وانخفضت أسهم شركة صناعة السيارات الكهربائية بنحو 15 في المئة منذ بداية العام وحتى تاريخه. وانخفضت بأكثر من 35 في المئة عن أعلى مستوى لها خلال اليوم في 29 يناير.

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