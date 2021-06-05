شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هيئة المنافسة الألمانية تطلق تحقيقًا فى عرض أخبار جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة المنافسة الألمانية إنها تحقق فى أداة Google News Showcase التابع لشركة ألفابت، وهى منصة تتيح الأخبار على الموقع الإخبارى لعملاق التكنولوجيا، وقالت إن التعاون مع جوجل قد يكون جذابا للناشرين ومقدمى الأخبار الآخرين ويقدم للمستهلكين خدمات معلومات أفضل.

وقال البيان "مع ذلك، يجب التأكد من أن هذا لا يؤدى إلى التمييز بين الناشرين الأفراد"، "كما يجب ألا يؤدى موقع جوجل القوى فى الوصول إلى العملاء النهائيين إلى استبعاد العروض المنافسة من الناشرين أو مقدمى الأخبار الآخرين."

ورداً على ذلك، قالت Google إن منتجها Showcase، الذى تم إطلاقه فى الخريف الماضي، كان أحد الطرق العديدة التى دعمت بها الصحافة، بناءً على المنتجات والأموال التى يمكن لجميع الناشرين الاستفادة منها، حيث يعد "Showcase هو برنامج ترخيص دولى للأخبار - يعتمد اختيار الشركاء على معايير موضوعية وغير تمييزية، ولا يتم إعطاء الأفضلية لمحتوى الشريك فى ترتيب نتائجنا"، وأضاف أن جوجل ستتعاون مع التحقيق.

وتعد هذه القضية هى الثانية التى تفتح ضد جوجل فى غضون أيام، بعد أن أطلقت هيئة مكافحة الاحتكار الألمانية تحقيقًا فيما إذا كان عملاق البحث الأمريكى يستغل هيمنته على السوق فى الطريقة التى يتعامل بها مع بيانات المستخدم، كما استفادت هيئة الرقابة ومقرها بون من الصلاحيات المعززة التى مُنحت بموجب الإصلاحات الأخيرة لقوانين المنافسة الألمانية لفتح تحقيقات جديدة فى Facebook و Amazon حول ممارسات البيانات الخاصة بهما.